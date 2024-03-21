Чем кормили призывников срочной службы в советской армии

21:11 2024-03-21
Чем кормили призывников срочной службы в советской армии

Кормежка, прямо скажем, была не ахти, а некоторые почти несъедобные блюда солдаты ненавидели всей душой.

Перловая каша - хит армейского меню. Ее давали чуть ли не по три раза в день, крупа бывала недоваренной, нередко ее подавали не в качестве гарнира, а как самостоятельное блюдо. Солдаты шуточно окрестили это кушанье "шрапнелью".

По воскресеньям к такой каше полагалось вареное яйцо. Это был праздник живота. Белок шел в кашу, желток размазывался вперемешку с маслом по хлебу. Масло солдаты видели чаще, чем яйца, хотя и эти жалкие 20 г в день повара умудрялись урезать - для своих надобностей.

Была еще одна нелюбимая каша - "кирза". Ее готовили из мелкой ячменной крупы, получалась почти несъедобная субстанция - клейкая и с комками.

Борщ готовили практически из одной капусты, заправку делали из сала или жира. Тушенка давалась по большим праздникам. На второе подавали тушеную капусту - из квашеных или свежих кочанов. Мяса туда почти не клали.

Спустя несколько месяцев капустной диеты солдаты не могли уже видеть этот полезный овощ. Они радовались, что хотя бы кисель не готовился из капусты. Напиток был тот еще: комки, "сопли" и еле уловимый фруктовый аромат.

Картофельное пюре - еще один армейский шедевр. В нем плавали крупные куски картошки, даже попадалась кожица. Заправлялось блюдо пережаренным комбижиром, смешанным с томатной пастой. Гарнир сопровождался рыбными консервами или мелкими тушками пережаренного хека. Такое счастье выпадало лишь 2-3 раза в год.

Баловали новобранцев и гороховой кашей, где попадался сырой горох. Овощное рагу готовили просто из остатков овощных блюд - голодные солдаты нос не воротили, все уплетали за милую душу.

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