На открытии Зимней Олимпиады в японском Саппоро в 1972 году знамя советской команды нес лыжник Вячеслав Веденин - двукратный чемпион мира.

По общепринятому этикету, каждый из знаменосцев должен был обязательно склонить знамя перед ложей японского императора Хирохито в знак особого почтения.

Веденину строго напомнили про это правило перед выходом на стадион. Однако советские хоккеисты дали совет никого не слушать и не перед кем не склонять знамя, а гордо и высоко нести его вперед.

Так он и сделал, чем и взывал сканал в прессе. Чиновники из Спорткомитета грозили Веденину расправой при возвращении домой.

Однако последующие две победы лыжника закрыли рты всем недоброжелателям.

На этой Олимпиаде случился еще один забавный эпизод. Когда спортсмен собирался стартовать в индивидуальной гонке, внезапно повалил густой снег, заметая трассу.

Веденин не смутился и стал перемазывать лыжи. Тут под руку подвернулся японский журналист с дурацким вопросом: неужели вы думаете, это вам поможет при такой пурге?

Спортсмен обозлился и отпустил смачное бранное словцо в ответ, почти сразу же он вышел на старт и завоевал в итоге высшую награду.

На другой день вышла статья в местной прессе с интересным заголовком: "Советский лыжник Веденин перед стартом сказал волшебное слово "дахусим" и выиграл олимпийское золото".