Советский спортсмен, который отказался склонять знамя страны перед японским императором

12:10 2024-03-22
Советский спортсмен, который отказался склонять знамя страны перед японским императором

Он пошел на нарушение этикета и вызвал громкий скандал, но о поступке своем Вячеслав Веденин ни разу не пожалел.

На открытии Зимней Олимпиады в японском Саппоро в 1972 году знамя советской команды нес лыжник Вячеслав Веденин - двукратный чемпион мира. 

По общепринятому этикету, каждый из знаменосцев должен был обязательно склонить знамя перед ложей японского императора Хирохито в знак особого почтения.

Веденину строго напомнили про это правило перед выходом на стадион. Однако советские хоккеисты дали совет никого не слушать и не перед кем не склонять знамя, а гордо и высоко нести его вперед.

Так он и сделал, чем и взывал сканал в прессе. Чиновники из Спорткомитета грозили Веденину расправой при возвращении домой.

Однако последующие две победы лыжника закрыли рты всем недоброжелателям.

На этой Олимпиаде случился еще один забавный эпизод. Когда спортсмен собирался стартовать в индивидуальной гонке, внезапно повалил густой снег, заметая трассу.

Веденин не смутился и стал перемазывать лыжи. Тут под руку подвернулся японский журналист с дурацким вопросом: неужели вы думаете, это вам поможет при такой пурге?

Спортсмен обозлился и отпустил смачное бранное словцо в ответ, почти сразу же он вышел на старт и завоевал в итоге высшую награду.

На другой день вышла статья в местной прессе с интересным заголовком: "Советский лыжник Веденин перед стартом сказал волшебное слово "дахусим" и выиграл олимпийское золото".

Храмова Оксана
12:48

Храмова Оксана

Беркли Пит в штате Монтана - самое ядовитое озеро на всей планете

Беркли Пит в штате Монтана - самое ядовитое озеро на всей планете

Водоем образовался на месте карьера, созданного в 1955 году для добычи меди, в первое время тут добывали до 17 тыс. тонн руды ежедневно.
Игнат Ветров
11:16

Игнат Ветров

В 1924 году автомобиль марки Ford стоил 265$ и еще много интересных фактов

В 1924 году автомобиль марки Ford стоил 265$ и еще много интересных фактов

Когда компания Пежо купила всю европейскую эксплуатацию Chrysler в 1978, они заплатили американцам всего лишь 1$.
Марат Беглов
10:52

Марат Беглов

В Джакарте многие бедняки работали пассажирами автомобилей

В Джакарте многие бедняки работали пассажирами автомобилей

Столица Индонезии Джакарта — один из самых проблемных городов мира по интенсивности дорожных пробок.
Марта Фролова
10:47

Марта Фролова

Применение которое изначально имели фигурки на радиаторах автомобилей

Применение которое изначально имели фигурки на радиаторах автомобилей

В ранних автомобилях крышка радиатора открывалась отдельно от капота, а по её нагреву можно было судить о температуре охлаждающей жидкости.
Марат Беглов
10:44

Марат Беглов

Дизайнеры концепт-кара Mako Shark обхитрили начальника

Дизайнеры концепт-кара Mako Shark обхитрили начальника

В 1961 году General Motors разработала концепт-кар XP-755 Mako Shark, ставший позднее прототипом для третьего поколения Chevrolet Corvette.
Антон Райт
10:42

Антон Райт

На болиды Формулы-1 запрещено устанавливать вентиляторы

На болиды Формулы-1 запрещено устанавливать вентиляторы

Для Гран-при Швеции 1978 года конструкторы команды Parmalat подготовили болид Brabham BT46C.