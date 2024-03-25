«Старейшая барменша Британии» не собирается уходить на пенсию

Через десять лет она перешла на работу в паб «Journey’s End» и трудится в нём барменшей по сей день.

Эта женщина стала свидетельницей того, как в заведении сменилось 12 боссов, и подала посетителям более трёх миллионов различных напитков.

Несмотря на то, что бабушке, получившей прозвище Няня Энни, уже 82 года, она не собирается уходить на пенсию.

Энн, являющаяся матерью двоих детей и бабушкой четверых внуков, по-прежнему работает два дня в неделю, разливая пиво, а иногда и выгоняя из паба разбушевавшихся посетителей.

Няня Энни не отрицает, что когда-нибудь, возможно, захочет повесить свой фартук на гвоздик, но уж точно не в ближайшее время.