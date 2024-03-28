Гражданин ОАЭ из Дубая, который в 2012 году получил сразу 12 «писем счастья» за превышение скорости в течение пяти минут

Миллионер Юсси Салоноя из Финляндии с его огромным штрафом за превышение всего на 40 км

Он попал в книгу Рекордов Гиннесса после того, как в 2004 году прокатился по Хельсинки на самом заурядном автомобиле с самой заурядной скоростью в 80 км/ч при разрешенном лимите в 40 км/ч.