Гражданин ОАЭ из Дубая, который в 2012 году получил сразу 12 «писем счастья» за превышение скорости в течение пяти минут

Дорожная полиция оштрафовала водителя на 45 000 дирхамов за все (порядка $12 295).
Кроме того, у лихача на год конфисковали автомобиль.
С какой скоростью мчался нарушитель, не сообщалось.
Дорожная полиция оштрафовала водителя на 45 000 дирхамов за все (порядка $12 295).
Кроме того, у лихача на год конфисковали автомобиль.
С какой скоростью мчался нарушитель, не сообщалось.
Марат Беглов
Ровно один миллион долларов США пришлось заплатить за превышение скорости 37-летнему шведу, который на шоссе между Берном и Лозанной успел разогнаться до 300 км/ч, то есть в 2,5 раза больше установленного на автобане лимита скорости.
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