Шустрого шведа «застукали» далеко не с первого раза

Впрочем, установить своеобразный рекорд (швейцарская дорожная полиция утверждает, что в стране никто не разгонялся до таких скоростей) помог спортивный автомобиль — Mercedes-Benz SLS AMG стоимостью в $250 тыс.

Шустрого парня «застукали» далеко не с первого раза, и только при помощи камеры видеонаблюдения определили его личность.

Дело в том, что радары безумный скандинав пролетал безнаказанно, поскольку последние были настроены на фиксацию объектов, двигающихся со скоростью не более 200 км/ч.