Фрэнк Синатра казался поклонникам американцем

Фрэнк Синатра родился в Хобокене, штат Нью-Джерси, в 1915 году в семье итальянских иммигрантов.

Но вряд ли Антонио и Наталина предполагали, как Фрэнк прославит их родную Италию.

Когда Фрэнк был ребенком, его семья переехала в Нью-Йорк, где он вырос и начал свою музыкальную карьеру.

Синатра стал одним из самых популярных певцов 20-го века, известным своим мягким, бархатистым голосом и харизматичным поведением на сцене.

Фрэнк никогда не пел по-итальянски, несмотря на свое происхождение.

Тем не менее, он записал альбом итальянских песен, в том числе знаменитую «Torna a Sorrento», которую спел с сильным американским акцентом.

Тогда поклонники и узнали о его корнях.

Как и все настоящие итальянцы, Фрэнк был католиком. И несмотря на свою бурную личную жизнь, постоянно ходил в церковь «замаливать грехи».