Интересные факты об автомобилях в цифрах и процентах

В 1900 году из 4192 автомобилей, произведенных в Соединенных Штатах, 28 % были электромобилями.

Сан-Марино с 1263 автомобилями на 1000 жителей возглавляет список стран с наибольшим количеством автомобилей на 1000 человек, за которыми следуют Монако и США.

35% мирового населения ездит по левой стороне дороги.

Парковочные места занимают до 14% всех земель в округе Лос-Анджелес.

95% срока эксплуатации автомобиля приходится на стоянки.

75% автомобилей, которые когда-либо производил Rolls-Royce все еще используются автовладельцами.

90% водителей поют за рулем.

Соединенные Штаты используют около 50% мирового бензина.

Более 250 миллионов автомобильных шин выбрасывается каждый год.

Ежегодно во всем мире на техническое обслуживание автомобилей тратится 60 миллиардов долларов.

Американцы без всякой на то причины ежегодно тратят больше 2 миллиарда долларов, только из-за заправки бензином премиум-класса вместо обычного.

В глобальном отчете Axalta по популярности автомобильных красок за 2019 год показано, что 38 % клиентов выбирают белые автомобили, 19 % предпочитают черный цвет и 13 % серые авто.

В общей сложности эти три лучших цвета вместе с серебром на четвертом месте занимают 80 % доли мирового рынка. Как видно белый цвет доминирует уже девятый год подряд.