Новаторский демонстрационный самолет со смешанным крылом допущен к полету

Современные авиалайнеры, такие как Boeing 787 и Airbus A350, имеют ту же общую форму, что и Boeing 707 и Douglas DC-8, которые были построены в конце 1950-х годов и закрепили форм-фактор “труба и крыло”, который используется до сих пор.

Это связано с тем, что коммерческая авиация уделяет приоритетное внимание безопасности, отдавая предпочтение испытанным решениям, а также с тем, что другие разработки — например, в области материалов и двигателей.

“Корпус со смешанным крылом” похож на дизайн “летающего крыла”, используемый военными самолетами, такими как культовый бомбардировщик B-2, но у смешанного крыла больше объема в средней части.

И Boeing, и Airbus работают над этой идеей, и новая веха JetZero немного приближает компанию к амбициозной цели - ввести в эксплуатацию самолет со смешанным крылом уже в 2030 году.

Концепция смешанного крыла далеко не нова, и самые ранние попытки создания самолетов с такой конструкцией относятся к концу 1920-х годов в Германии.

Американский авиаконструктор и промышленник Джек Нортроп в 1947 году создал конструкцию летающего крыла с реактивным двигателем, которая вдохновила B-2 в 1990-х годах.