Увеселительная поездка 13-летнего водителя на Lamborghini Huracan превратилась в кошмар

Несмотря на серьезность аварии, водитель и их спутник остались невредимыми, хотя и потрясены пережитым.

Обстоятельства, связанные с прогулкой, остаются окутанными тайной, а отношения между владельцем автомобиля и несовершеннолетним водителем еще предстоит полностью прояснить.

Сержант полиции Западного Ванкувера Крис Бигленд выразил благодарность за то, что в результате столкновения никто не пострадал, подчеркнув опасность вождения без надлежащего опыта, особенно в неблагоприятных погодных условиях.

Теперь 13-летнему водителю предъявлено множество обвинений в соответствии с Законом о транспортных средствах, включая превышение скорости, вождение без должной осторожности и вождение без прав.