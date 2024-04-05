Чем лучше удалить ржавчину с автомобиля: Почему не все средства подходят для этого?

Если оставить без внимания небольшой поражённый участок, то вполне вероятно он вскоре может стать более глобальной проблемой.

В интернете много информации о том, как можно удалить ржавчину без специальных средств в домашних условиях, но не всегда эти советы применимы на практике, а иногда даже способны усугубить ситуацию.

Почему эксперты не советуют использовать ортофосфорную кислоту (H₃PO₄) в чистом виде для удаления ржавчины с металлических поверхностей?

1. Кислота может повредить или уничтожить краску и защитные покрытия автомобиля, что приведёт к необходимости их восстановления или замены.

2. Хотя ортофосфорная кислота и способна удалять ржавчину, но неправильное использование или недостаточное удаление остатков кислоты может привести к ускоренному коррозийному процессу. Остатки кислоты могут продолжать взаимодействовать с металлом, вызывая дальнейшую коррозию.

3. В случае глубокой коррозии ортофосфорная кислота может дополнительно разрушить металл, удаляя не только ржавчину, но и создавая условия для более глубоких повреждений.

По этим причинам, применение ортофосфорной кислоты не оправдывает экономию на более подходящие специализированные средства для удаления ржавчины с кузова автомобиля, которые являются более безопасными и эффективными для обработки коррозии и не повредят автомобиль.