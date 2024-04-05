Чем лучше удалить ржавчину с автомобиля: Почему не все средства подходят для этого?

12:12 2024-04-05
Чем лучше удалить ржавчину с автомобиля: Почему не все средства подходят для этого?

Автолюбители и профессиональные мастера сталкиваются с проблемой выбора средства удаления ржавчины с кузова и других частей автомобиля.

Если оставить без внимания небольшой поражённый участок, то вполне вероятно он вскоре может стать более глобальной проблемой.

В интернете много информации о том, как можно удалить ржавчину без специальных средств в домашних условиях, но не всегда эти советы применимы на практике, а иногда даже способны усугубить ситуацию.

Почему эксперты не советуют использовать ортофосфорную кислоту (H₃PO₄) в чистом виде для удаления ржавчины с металлических поверхностей?

1. Кислота может повредить или уничтожить краску и защитные покрытия автомобиля, что приведёт к необходимости их восстановления или замены.

2. Хотя ортофосфорная кислота и способна удалять ржавчину, но неправильное использование или недостаточное удаление остатков кислоты может привести к ускоренному коррозийному процессу. Остатки кислоты могут продолжать взаимодействовать с металлом, вызывая дальнейшую коррозию.

3. В случае глубокой коррозии ортофосфорная кислота может дополнительно разрушить металл, удаляя не только ржавчину, но и создавая условия для более глубоких повреждений.

По этим причинам, применение ортофосфорной кислоты не оправдывает экономию на более подходящие специализированные средства для удаления ржавчины с кузова автомобиля, которые являются более безопасными и эффективными для обработки коррозии и не повредят автомобиль.

Изображение статьи

"Удалитель ржавчины КППС" предназначен для борьбы с коррозией и восстановления металлических поверхностей, в том числе и кузова автомобиля.

Продукты подобного типа обычно предназначены для обработки корродированных металлических поверхностей.

Они не только очищают ржавчину, но и способствуют образованию стабильного покрытия, которое служит защитой от дальнейшей коррозии.

Действие этих средств основано на химической реакции между активными компонентами препарата и оксидом железа (ржавчиной).

Вот как это работает:

1. Химическая реакция:

Основным действующим компонентом в большинстве средств от ржавчины является фосфорная кислота или её производные.

При нанесении на ржавчину происходит химическая реакция, в результате которой оксид железа (III) (Fe₂O₃), составляющий основу ржавчины, превращается в фосфат железа (III) (FePO₄), который является более стабильным и плотным соединением.

Фосфат железа образует на поверхности металла защитный слой, который предотвращает доступ кислорода и влаги к металлу и, таким образом, замедляет процесс коррозии.

Также в состав специализированных средств, как и "Удалителя ржавчины КППС Original", входят ингибиторы коррозии, которые предотвращают новые коррозийные процессы, а также антикоррозийные пигменты, улучшающие защитные свойства обрабатываемой поверхности.

2. Защитный слой:

Полученный в результате реакции защитный слой служит прекрасной основой для последующего нанесения грунтовок и красок. Это позволяет не только защитить металл от дальнейшего окисления, но и восстановить внешний вид изделия.

Изображение статьи

Универсальность применения:

Препараты против ржавчины могут применяться как на небольших участках коррозии, так и для обработки больших поверхностей, что делает их удобными для использования на автомобильном кузове.

Делая выбор в пользу экономии средств в моменте, лучше подумать о последствиях и выбрать профессиональное средство, например:

Удалитель ржавчины КППС Original или КППС Classic, для получения желаемого результата и предотвращения необратимых процессов.

Показать следующие комментарии
Фото
Антон Райт
16:19

Антон Райт

Классика: ВАЗ-2101«Жигули» и его потомки

Классика: ВАЗ-2101«Жигули» и его потомки

Как рассказывали иностранные владельцы автомобилей Lada в 1970-х — 1980-х, это была прекрасная машина: надежная, экономичная недорогая в обслуживании.
Игнат Ветров
16:11

Игнат Ветров

Как выглядит Porsche 911 с пробегом свыше миллиона км

Как выглядит Porsche 911 с пробегом свыше миллиона км

В Канаде ездит необычный Porsche 911 Turbo 1976 года. На его одометре красуется пробег 779 тыс. миль, то есть 1,25 млн. километров.
Храмова Оксана
15:54

Храмова Оксана

Уникальная советская разработка: мобильная атомная станция ТЭС-3

Уникальная советская разработка: мобильная атомная станция ТЭС-3

Вот уж действительно, гениальная инженерия советской эпохи на самом деле не знала себе равных.
Храмова Оксана
15:19

Храмова Оксана

Toyota не собирается отказываться от моделей с дизельным двигателем

Toyota не собирается отказываться от моделей с дизельным двигателем

Volvo не видит перспектив для дизеля, Toyota же видит в нем решение, проверенное временем.
Храмова Оксана
12:16

Храмова Оксана

Tesla снова пробилась в лидеры и вернула себе статус крупнейшего производителя электрокаров

Tesla снова пробилась в лидеры и вернула себе статус крупнейшего производителя электрокаров

Звание первого в мире производителя электрических автомобилей снова завоевала Tesla, которая выбила почву из под ног у китайского бренда BYD.
Храмова Оксана
11:50

Храмова Оксана

В России на 14% поднялись цены на автомобили с пробегом

В России на 14% поднялись цены на автомобили с пробегом

По сообщению экспертов "Авито Авто", средний ценник на машины с пробегом в 2024 году возрос на 14,3% и составляет 800 000 рублей.