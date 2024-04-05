Чем лучше удалить ржавчину с автомобиля: Почему не все средства подходят для этого?

Если оставить без внимания небольшой поражённый участок, то вполне вероятно он вскоре может стать более глобальной проблемой.
В интернете много информации о том, как можно удалить ржавчину без специальных средств в домашних условиях, но не всегда эти советы применимы на практике, а иногда даже способны усугубить ситуацию.
Почему эксперты не советуют использовать ортофосфорную кислоту (H₃PO₄) в чистом виде для удаления ржавчины с металлических поверхностей?
1. Кислота может повредить или уничтожить краску и защитные покрытия автомобиля, что приведёт к необходимости их восстановления или замены.
2. Хотя ортофосфорная кислота и способна удалять ржавчину, но неправильное использование или недостаточное удаление остатков кислоты может привести к ускоренному коррозийному процессу. Остатки кислоты могут продолжать взаимодействовать с металлом, вызывая дальнейшую коррозию.
3. В случае глубокой коррозии ортофосфорная кислота может дополнительно разрушить металл, удаляя не только ржавчину, но и создавая условия для более глубоких повреждений.
По этим причинам, применение ортофосфорной кислоты не оправдывает экономию на более подходящие специализированные средства для удаления ржавчины с кузова автомобиля, которые являются более безопасными и эффективными для обработки коррозии и не повредят автомобиль.
"Удалитель ржавчины КППС" предназначен для борьбы с коррозией и восстановления металлических поверхностей, в том числе и кузова автомобиля.
Продукты подобного типа обычно предназначены для обработки корродированных металлических поверхностей.
Они не только очищают ржавчину, но и способствуют образованию стабильного покрытия, которое служит защитой от дальнейшей коррозии.
Действие этих средств основано на химической реакции между активными компонентами препарата и оксидом железа (ржавчиной).
Вот как это работает:
1. Химическая реакция:
Основным действующим компонентом в большинстве средств от ржавчины является фосфорная кислота или её производные.
При нанесении на ржавчину происходит химическая реакция, в результате которой оксид железа (III) (Fe₂O₃), составляющий основу ржавчины, превращается в фосфат железа (III) (FePO₄), который является более стабильным и плотным соединением.
Фосфат железа образует на поверхности металла защитный слой, который предотвращает доступ кислорода и влаги к металлу и, таким образом, замедляет процесс коррозии.
Также в состав специализированных средств, как и "Удалителя ржавчины КППС Original", входят ингибиторы коррозии, которые предотвращают новые коррозийные процессы, а также антикоррозийные пигменты, улучшающие защитные свойства обрабатываемой поверхности.
2. Защитный слой:
Полученный в результате реакции защитный слой служит прекрасной основой для последующего нанесения грунтовок и красок. Это позволяет не только защитить металл от дальнейшего окисления, но и восстановить внешний вид изделия.
Универсальность применения:
Препараты против ржавчины могут применяться как на небольших участках коррозии, так и для обработки больших поверхностей, что делает их удобными для использования на автомобильном кузове.
Делая выбор в пользу экономии средств в моменте, лучше подумать о последствиях и выбрать профессиональное средство, например:
Удалитель ржавчины КППС Original или КППС Classic, для получения желаемого результата и предотвращения необратимых процессов.
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