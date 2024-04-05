Вместо обычной парковки в неположенном месте водитель припарковал машину в своем гараже.

Проснувшись, он обнаружил, что его машину угнали, и немедленно обратился за помощью в Интернет.

После долгой поддержки и помощи аккаунта под названием UB1UB2 его автомобиль в конце концов был найден.

К счастью, Эшли Уинстон смог вернуть свой автомобиль без особых проблем, что дало надежду автолюбителям и жертвам угона автомобилей во всем мире.

Как вы думаете, социальные сети могли бы стать новейшим отличным инструментом для возвращения угнанных автомобилей?