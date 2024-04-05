Во сколько владельцу Aston Martin Valkyrie обойдется его обслуживание

Многие, кто не может купить экземпляр, максимально приближеный к легальному автомобилю Формулы-1, шокированы отчетом Bloomberg, в котором говорится о трехлетнем соглашении на техническое обслуживание стоимостью 450 000 долларов.

Большинство из них буквально понятия не имеют, насколько дорого обходится обслуживание гиперкаров и даже суперкаров. Хотя Valkyrie, пожалуй, самый яркий пример, розничная цена гиперкара составляет около 3 000 000 долларов, это не тот автомобиль, о покупке которого может мечтать каждый.

Можно с уверенностью сказать, что покупатели, у которых есть деньги на покупку Aston Martin Valkyrie, могут позволить себе расстаться с 450 000 долларами, чтобы поддерживать его в исправном состоянии в течение трех лет.

В конце концов, при ограничении производства всего 150 единиц по всему миру, это самая надежная инвестиция, какую только можно получить. Кроме того, управлять ими должно быть просто потрясающе, особенно на трассе.

Для тех, кто хочет сэкономить немного денег после того, как потратил несколько миллионов на свою Valkyrie, Aston Martin предлагает план технического обслуживания стоимостью 340 000 долларов на три года.

Valkyrie, балансирующий на острие бритвы, безусловно, не является обычным автомобилем. Инженеры Aston Martin заботятся о техническом обслуживании, используя свой обширный багаж знаний, чтобы все было настроено с такой точностью, которую вы просто не получите в большинстве сервисных центров. За это приходится платить немалые деньги.

Можно с уверенностью сказать, что новости о стоимости обслуживания Valkyrie лишь усилят его загадочность и легендарный статус в нужных кругах. Поэтому, хотя многие люди, не имеющие отношения к автомобилям, ошеломлены этим открытием, нужные люди будут впечатлены, возможно, даже заинтригованы им.