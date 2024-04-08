McLaren Artura разбился возле дилерского центра в Ванкувере

11:04 2024-04-08
McLaren Artura разбился возле дилерского центра в Ванкувере

McLaren Artura, последняя сенсация гибридного суперкара марки, попал в аварию всего в двух кварталах от своего дилерского центра в Ванкувере.

Инцидент быстро привлек внимание зрителей и с тех пор стал темой обсуждения среди автолюбителей и сочувствующих в Интернете.

Представленная в 2021 году модель Artura символизирует прорыв McLaren в область гибридных суперкаров вслед за ограниченным тиражом сверхэксклюзивного P1.

В отличие от своего предшественника, Artura позиционируется как более доступный вариант для тех, кто очарован инженерным мастерством McLaren, хотя и с солидной ценой в 225 000 долларов.

Такая доступность не ставит под угрозу его характеристики; Artura может похвастаться мощным гибридным силовым агрегатом мощностью 671 лошадиная сила.

Эта система объединяет 3,0-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом и электромотор, позволяя ему разгоняться с 0 до 60 миль в час всего за 3,0 секунды и развивать максимальную скорость, ограниченную 205 милями в час.

Кроме того, гибридный характер Artura позволяет ему проезжать до 19 миль, используя только электроэнергию, а литий-ионный аккумулятор способен разряжаться на 80 процентов примерно за 2,5 часа.

Несмотря на сложную гибридную систему, McLaren удалось снизить вес Artura до 3303 фунтов благодаря стратегическому выбору дизайна и широкому использованию углеродного волокна во всей конструкции.

Новость о катастрофе поступила от пользователя Reddit, который запечатлел последствия инцидента и отметил: “У кого-то не очень удачный день в комплектах. Увидел это около 2 часов назад”.

Пост вызвал дискуссии в онлайн-сообществе, многие выразили сочувствие несчастью владельца, а другие обсудили возможности автомобиля и дизайн.

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