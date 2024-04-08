Rolls-Royce восстановил свои знаменитые Gravity Racers

Как отмечает Rolls-Royce, эти два экземпляра были изготовлены вручную для участия в соревновании Soapbox Challenge на фестивале скорости в Гудвуде.

После борьбы с жесткой конкуренцией они были уволены из автоспорта, и компания выставила их на всеобщее обозрение в приемной своей штаб-квартиры.

Однако кто-то из руководства Rolls-Royce недавно решил, что старые gravity Racers нуждаются в обновлении, и поэтому за работу взялись знаменитые подмастерья компании.

Эти два автомобиля имеют историческое значение, и поэтому они прошли тщательный процесс реставрации до уровня, который может свести с ума любого.

Стороннему наблюдателю они кажутся детскими игрушками, вряд ли стоящими серьезных усилий по возвращению им былой славы.

Чего те же самые случайные наблюдатели, вероятно, не понимают, так это гордости, которая была вложена в создание этих gravity Racers.

Такие автомобили часто продаются за большие деньги на аукционах, особенно когда их всего два.

По словам Rolls-Royce, первый автомобиль под внутренним кодовым названием RR-0.01 был изготовлен из карбона и стекловолокна, композитных сотовых пластин и высокоточного алюминия для различных компонентов, все вдохновлено Phantom VII.

Вместо культового символа Spirit of Ecstasy спереди на капоте изображен мартовский заяц-талисман.

Что касается RR-0.02, то он был разработан как дань уважения Silver Ghost, автомобилю, который помог укрепить репутацию Rolls-Royce как ведущего автопроизводителя.

Благодаря конструкции из углеродного волокна, алюминия и окрашенной деревянной кормовой части с кожаной отделкой он выглядит фантастически.

Благодаря рулевым рейкам в стиле Formula Racing, скользким шинам с низким сопротивлением качению и другим конструктивным новшествам этот автомобиль получил престижную награду Newton Apple Award за самого быстрого гонщика на гонке 2002 года.

Gravity Racers больше не хранятся в Гудвуде, теперь они с гордостью выставлены в Клубе любителей Rolls-Royce в Хант-Хаусе в Нортгемптоншире.