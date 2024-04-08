Rolls-Royce восстановил свои знаменитые Gravity Racers

11:37 2024-04-08
Rolls-Royce восстановил свои знаменитые Gravity Racers

Первыми автомобилями, появившимися в Гудвуде, были gravity racers, или soapbox racers. Эти исторические автомобили отреставрировали, и они выглядят фантастически.

Как отмечает Rolls-Royce, эти два экземпляра были изготовлены вручную для участия в соревновании Soapbox Challenge на фестивале скорости в Гудвуде.

После борьбы с жесткой конкуренцией они были уволены из автоспорта, и компания выставила их на всеобщее обозрение в приемной своей штаб-квартиры.

Однако кто-то из руководства Rolls-Royce недавно решил, что старые gravity Racers нуждаются в обновлении, и поэтому за работу взялись знаменитые подмастерья компании.

Эти два автомобиля имеют историческое значение, и поэтому они прошли тщательный процесс реставрации до уровня, который может свести с ума любого.

Стороннему наблюдателю они кажутся детскими игрушками, вряд ли стоящими серьезных усилий по возвращению им былой славы.

Чего те же самые случайные наблюдатели, вероятно, не понимают, так это гордости, которая была вложена в создание этих gravity Racers.

Такие автомобили часто продаются за большие деньги на аукционах, особенно когда их всего два.

По словам Rolls-Royce, первый автомобиль под внутренним кодовым названием RR-0.01 был изготовлен из карбона и стекловолокна, композитных сотовых пластин и высокоточного алюминия для различных компонентов, все вдохновлено Phantom VII.

Вместо культового символа Spirit of Ecstasy спереди на капоте изображен мартовский заяц-талисман.

Что касается RR-0.02, то он был разработан как дань уважения Silver Ghost, автомобилю, который помог укрепить репутацию Rolls-Royce как ведущего автопроизводителя.

Благодаря конструкции из углеродного волокна, алюминия и окрашенной деревянной кормовой части с кожаной отделкой он выглядит фантастически.

Благодаря рулевым рейкам в стиле Formula Racing, скользким шинам с низким сопротивлением качению и другим конструктивным новшествам этот автомобиль получил престижную награду Newton Apple Award за самого быстрого гонщика на гонке 2002 года.

Gravity Racers больше не хранятся в Гудвуде, теперь они с гордостью выставлены в Клубе любителей Rolls-Royce в Хант-Хаусе в Нортгемптоншире.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
18:05

Храмова Оксана

Водители могут лишиться прав и получить штраф за установку ветровиков на стекла

Водители могут лишиться прав и получить штраф за установку ветровиков на стекла

Как известно, крепление дополнительных аксессуаров на лобовое стекло не допустимо, но не все водители серьезно воспринимают этот запрет.
Храмова Оксана
16:51

Храмова Оксана

Форум владельцев Tesla Cybertruck уже полон рассказов о сломанных, неисправных Cybertruck

Форум владельцев Tesla Cybertruck уже полон рассказов о сломанных, неисправных Cybertruck

От грязных поверхностей, смущающих на бездорожье, до неисправностей после прохождения воды: Tesla Cybertruck из нержавеющей стали кажется сплошным беспорядком.
Марта Фролова
15:46

Марта Фролова

А1 предостерегает о попытках мошенничества через мессенджеры

А1 предостерегает о попытках мошенничества через мессенджеры

«А1» информирует своих клиентов о фиксации попыток мошенничества от имени компании.
Марта Фролова
15:22

Марта Фролова

Китай впервые после пандемии Covid-19 разрешили иностранным альпинистам подниматься на Эверест

Китай впервые после пандемии Covid-19 разрешили иностранным альпинистам подниматься на Эверест

Существует два маршрута для восхождения на Эверест: южный, со стороны Непала, и северный, начинающийся в Тибете (автономный район Китая).
Антон Райт
15:14

Антон Райт

На долларовых купюрах изображены не только президенты

На долларовых купюрах изображены не только президенты

Считается, что на долларах изображены президенты США, но это не так. На американских бумажных деньгах только пять президентов.
Игнат Ветров
14:34

Игнат Ветров

Посольство РФ в Вильнюсе две ночи подряд подвергалось атакам коктейлем Молотова

Посольство РФ в Вильнюсе две ночи подряд подвергалось атакам коктейлем Молотова

В результате происшествий была повреждена стена здания посольства, в настоящее время оценивается размер ущерба.
Антон Райт
14:26

Антон Райт

У самолета Boeing оторвало крышку двигателя во время взлета

У самолета Boeing оторвало крышку двигателя во время взлета

Инцидент произошел в аэропорту Денвера в воскресенье 7 апреля. На борту рейса 3695 было 135 пассажиров и шесть членов экипажа.