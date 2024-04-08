Эта страсть и любовь к жизни часто находят отражение в популярности мопедов и скутеров, которые являются неотъемлемой частью городского трафика.

Аналогично итальянцам, греки предпочитают легкость и маневренность этих транспортных средств для передвижения по узким улицам и загруженным автомагистралям, что, однако, ведет к увеличению числа дорожных инцидентов.

Молодежь в Греции особенно любит испытывать себя и свои скутеры, организуя гонки по извилистым серпантинам, что добавляет адреналина как участникам таких заездов, так и вызывает беспокойство среди остальных водителей и пешеходов.

Эти действия, хотя и отражают желание молодежи искать новые ощущения, создают дополнительные риски на дорогах и требуют повышенного внимания от всех участников дорожного движения.