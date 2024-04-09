Диетолог Меллор: белый хлеб не провоцирует опасные скачки сахара в крови

По словам доктора, в 100 граммах белого хлеба содержится около 49 г углеводов, в то время как в таком же количестве цельнозернового хлеба это количество составляет примерно 41 грамм.

Это означает, что разница не так велика.

С точки зрения скорости переваривания и выработки глюкозы в организме, белый и цельнозерновой хлеб почти идентичны.

Основное различие между этими видами хлеба заключается в степени измельчения зерен - цельнозерновой хлеб содержит более грубые пищевые волокна.

Исследование показало, что белый хлеб не так уж и вреден.