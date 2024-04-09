Маск заявил, что уже в следующем году ИИ может превзойти человека

И все же это лишь вопрос времени и в ближайшие год-два ситуация поменяется.
«Я предполагаю, что примерно в конце следующего года у нас появится ИИ, который будет умнее самого умного человека», – заявил глава Tesla и SpaceX.
И все же это лишь вопрос времени и в ближайшие год-два ситуация поменяется.
«Я предполагаю, что примерно в конце следующего года у нас появится ИИ, который будет умнее самого умного человека», – заявил глава Tesla и SpaceX.
Антон Райт
Лечебница Аркхем в первом тизере ожидаемого многими зрителями фильма "Джокер: Безумие на двоих".
Антон Райт
На своей странице в соцсети X (Twitter) бизнесмен Вивек Рамасвами написал, что если кризис на южной границе США не будет решен, то Вашингтон откроет путь к «еще одной трагедии масштаба атаки 11 сентября».
Антон Райт
Две ночи мужчина бросал бутылки с зажигательной смесью (коктейль Молотова) в посольство РФ в Вильнюсе.
Игнат Ветров
Диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Великобритании опроверг миф о вреде белого хлеба, заявив, что он сам по себе не является опасным для здоровья и не вызывает опасных скачков сахара в крови.
Антон Райт
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс повторил достижение россиянина Александра Овечкина, забив в ворота «Питтсбурга» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игнат Ветров
Во вторник, 9 апреля, состоится официальное заседание правительственной комиссии Испании, на котором будет обсуждаться вопрос о дополнительных мерах безопасности.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__