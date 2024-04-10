Мелстрой, гомельский треш-стример, который у всех на слуху

За границей

Однако в России он оказался в международном розыске, опять-таки за уклонение от армии в родной стране.

Тем более за онлайн-казино в это время взялись серьезно и за тех, кто их рекламирует. Надо было срочно делать ноги.

Мелстрой подался в Дубай. Оттуда прислал видео, где хвастался покупкой машины за 41 млн долларов и часов, примерно таких же по стоимости.

Но и там он успел накосячить: оскорбил местного жителя. Да и пошлые стримы с девочками тут бы не прокатили. Пришлось убираться восвояси.

В этот период Мелстрой жил на Бали, побывал в Маврикии, на Сейшелах.

Андрей поспорил с друзьями и устроил испытание для себя: либо отказ от алкоголя на полгода, либо пожертвование 10 млн на благотворительность. Трезвость пошла на пользу, удалось раздать накопившиеся долги, которые он делал на ставках.

Дальше последовала очередная безумная идея: Мелстрой за донаты заставил многих известных блогеров побриться налысо.

Всего на эту затею Андрей потратил около 35 млн рублей и получил новый всплеск популярности.

Интересный факт: некогда и сам Бурим согласился побрить себя за деньги, правда заплатили ему гораздо меньше.

Кстати, просто чтобы уговорить стримера Папича поиграть в Доту, Бурим задонатил ему 1 млн руб.

Юрию Хованскому, который ранее резко критиковал Мелстроя, он тоже дал около 1 млн, просто так, чтобы помочь с покупкой квартиры в Сербии. Хованский тут же сменил гнев на милость и полностью поменял свое отношение к Буриму.

Продался Мелстрою и Моргенштерн, который сначала заявлял, что никогда не пойдет на стрим к блогеру.

Однако через некоторое время за 1 млн охотно переобулся, бросил все свои дела и явился на стрим. Совместное мероприятие принесло небывалый успех: стрим посмотрели 730 тыс. человек одновременно, и это был новый рекорд такого рода в СНГ.

Кстати, на сегодняшний день в анонимном онлайн-голосовании 49% людей изъявили желание прийти на один из пошлых стримов Бурима, 51% - это те, кто отказались бы от такого предложения.

Весной этого года неугомонный Мелстрой загорелся новой идеей. Он предлагал большие суммы тем, кто уговорит известных людей передать ему привет.

Привет согласился передать футболист Килиан Мбаппе - за это полагалось 30 млн рублей. 150 млн забрал человек, который помог Буриму получить подписку от MrBeast.

Два миллиона долларов блогер обещал за привет от президента любой страны.

Задание выполнил мальчик, он записал видео с Гитанасом Науседой - главой Литвы. Однако Мелстрой обманул парнишку, и вместо обещанных денег заплатил около 150 тыс. долларов.

Вот еще несколько топовых платных поручений Мелстроя:

привет блогера MrBeast стоит - 37,5 млн руб.;

фотография с Мелстроем/его ником на пике Эвереста - 45 млн;

выбежать на поле в финале Лиги чемпионов с логотипом блогера - 30 млн.

Ранее, в декабре 2022 года Мелстрой разыграл майбах, отдав его тому, кто больше всего задонатил на стриме. Это был пользователь, отдавший около 2 млн рублей. Для проведения стрима был арендован дом с обслуживающим персоналом за 4 млн рублей.

После Дубая блогер на время осел в Турции, где позволил себе снимать целый отель за 120 тыс. долларов в месяц. В нем были баня, джакузи, кинотеатр, тренажерный зал, игровая, хамам, бассейн. Рядом, как всегда, был весь бомонд.

Развлечения с привычными унижениями "друзей" продолжались, доставалось и их девушкам.

Так одного из своих прихлебателей, Игоря, босс заставил вылить мочу на свою девушку, которая потом Игоря заставила просить прощения на коленях.

Вообще, к унижениям "друг" Игорь уже привык давно: на стримах он не раз лизал ноги боссу и другим гостям, стоял на коленях, позволял Буриму лапать свою девушку и даже целовать ее на камеру.