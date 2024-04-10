Мелстрой, гомельский треш-стример, который у всех на слуху

Кто же он на самом деле - герой или антигерой: чем больше узнаешь об этом персонаже, тем больше понимаешь, что вообще ничего не понимаешь.
Дать однобокую оценку его действиям невозможно.
Создается впечатление, что он и сам не отдает себе отчета в происходящем. Его поступки скорее импульсивны, чем осознанны, а вся жизнь - набор спонтанных и непредсказуемых действий.
И тем не менее, этот человек знает, что делает: он зарабатывает деньги, и у него это хорошо получается.
Сегодня Мелстроя знают все, даже те, кто предпочел бы не знать. Его имя у всех на слуху, мемы с ним заполонили весь интернет.
Градус внимания к треш-блогеру просто зашкаливает, и пусть оно чаще связано с негативом, но хейтеры только подогревают интерес.
Откуда взялся Андрей Бурим
В настоящее время интернет-знаменитости 25 лет, это довольно субтильный молодой человек - вес 60 кг, рост 175 см.
Внешность при этом цепляющая, а харизма и особое "обаяние негодяя" приманивает к себе тысячи поклонников.
Итак, обычный белорусский парень из Гомеля, родился 15 декабря 1998 года в довольно бедной семье. Есть старший брат Сергей. Отец был простым работягой на заводе, мать - продавщица.
Жили от зарплаты до зарплаты, денег катастрофически не хватало. Приходилось делить одежду с братом, а зимой мерзнуть в кроссовках.
В учебе особых успехов будущий треш-стример не проявлял, после 9 класса поступил в колледж, обучался на электромонтера. Однако специальность так и не получил.
В школе парня, который был одиночкой, замкнутым и нелюдимым, недолюбливали. По всей вероятности, ему доставалось от других ребят: "В школе, ну это очевидно, меня не уважали".
Однако учеба Андрея не особо интересовала. Он нашел призвание в играх. Уроки часто пропускались, ведь парень уже с 16 лет зарабатывал на своем увлечении. Начал с популярной игры Minecraft.
Он сумел создать свой сервер, стал вести стримы. Потом продавал вещи и скины из Dota 2 и Counter-Strike.
Первый комп ему подарил старший брат. Стримы уже тогда собирали по 17 тыс. человек. Бизнес стал приносить доход. Тогда же был придуман псевдоним, который теперь знает каждый школьник.
"Мелстрой" не несет в себе никакой смысловой нагрузки.
Просто Андрею слово показалось благозвучным: первая часть приятно звучала, вторую придумал по аналогии с названиями "Атомстрой", "Белпромстрой", "Энергострой".
Известно также, что Андрей увлекался боксом в школе.
Как-то он даже ввязался в драку из-за девушки и попал в больницу с сотрясением мозга, где и задумался всерьез над карьерой блогера.
История с порнографией
Успех в геймерской сфере Мелстроя не устраивал. Хотелось большего. Тогда он попробовал снимать разоблачающие ролики про известных интернет-персон, они хорошо набирали просмотры.
Настоящий бум случился после скандальных эфиров с девушками. Андрей находил смелых девиц, порой совсем юных, по 15 лет и моложе, и уговаривал их раздеться на камеру за лайки и подписки.
Шоу имело бешеный успех, В 2017 году сеансы собирали до 60 000 человек. Эта бизнес-идея для Бурима едва не закончилась тюремным сроком. Было ему тогда 18 лет.
Молодого блогера обвинили в распространении порноматериалов, в квартире прошел обыск и был изъят компьютер.
Однако сами девушки на него не заявляли, и доказать вину в итоге не удалось. Дело было закрыто за неимением достаточных улик.
Аккаунты Мелстроя были заблокированы. Он успешно завел новые и продолжил начатое, преданная аудитория следовала по пятам за своим кумиром. Одни каналы банили, тут же возникали другие.
Появились стримы, где Бурим разыгрывал девушек, выдавая себя за другого. Например, представлялся сыном богатого бизнесмена или больным ДЦП. Он знакомился с барышнями и показывал на камеру их реакцию.
Контент пользовался спросом, к Буриму стали поступать рекламные предложения.
Так на него вышли онлайн-казино, которые отстегивали блогеру хорошие деньги за продвижение сомнительных интернет-площадок.
Москва-Сити
Вскоре из Беларуси пришлось уехать: на Мелстроя завели уголовное дело за уклонение от службы в армии.
Я каждый день провожу стримы, где играю в казино 3 часа и 1,5 обычного лайф-контента.
Казино Stake за каждый такой стрим выделяет 16,000$ на игру.
Теперь вопрос: вы бы на моем месте поехали “отдавать долг” родине на 1,5 года (547,5 дней), лишившись всего того, что у меня есть?
Стример уехал в Россию и обосновался в столице, а именно в апартаментах Москва-Сити.
Здесь жизнь пошла еще веселее, буквально била ключом.
Мелстрой стал стримить свои бурные вечеринки, скорее похожие на оргии.
Приглашал известных личностей интернета, всегда было много красивых девушек. Те ради денег и хайпа были готовы на все: выполняли пошлые и унизительные поручения, раздевались на камеру, напивались в хлам, терпели оскорбления.
Несговорчивых и капризных охранники блогера просто перекидывали через плечо и уносили за пределы апартаментов.
Бурим развлекался, как мог, чувствуя себя боссом, готовым купить всех и каждого из присутствующих.
Он устраивал драки за деньги, гости по приказу "босса" услужливо поливали друг друга мочой, целовали и лапали за все места девушек, отпуская непристойные шутки.
Захаживали на огонек к Буриму, в его Логово Борова, как он называл свое жилище, такие личности, как Кирилл Терешин, Катя Анохина, Эдвард Бил.
Банкеты по-прежнему оплачивали владельцы интернет-казино.
Деньги опьяняли Мелстроя, он буквально разбрасывался ими, придумывая все более нелепые задания, челленджи и розыгрыши.
Блогер собирал вокруг себя распущенную, продажную публику, охотно терявшую человеческое достоинство по щелчку пальцев и при хрусте купюр.
Треш-стример настолько обнаглел, что даже сам открыто осуждал казино, которые, по сути, создают ему эту роскошную жизнь.
Бурим заявлял, что на этих площадках сплошные махинации и заработать на них может только он, потому что все его выигрыши подстроены и заранее проплачены.
Несмотря на это, казино продолжают сотрудничать с ним, а подписчики валом идут на эти платформы и сливают свои деньги. Между прочим, с каждого их проигрыша капают проценты Мелстрою.
Родители юношу не осуждали и даже приветствовали успехи сына: лучше так, чем за гроши на заводе вкалывать.
Более того, отец блогера тоже принимал участие в стримах. Ну а сын конечно щедро баловал своих предков дорогими подарками и помогал деньгами.
Старший брат во всех скандальных ситуациях принимает сторону Андрея и выгораживает его.
Скандал с Ефремовой
Самый пик славы случился после громкой истории с избиением. В 2020 году в сеть был слит ролик, где Мелстрой бьет головой об стол блогершу Алену Ефремову.
Они сильно повздорили, и девушка поплатилась за наглость разбитым лицом и сотрясением мозга.
Был страшный скандал с судебными разборками. Ефремова подала заявление в суд, требуя наказать виновного. Она просила 3 млн рублей компенсации, но стример не согласился, предложив от себя гораздо меньшую сумму.
Ему присудили 6 месяцев исправительных работ и 72 тыс. рублей компенсации.
Поклонники стримера приняли его сторону и осудили поведение Ефремовой, которая действительно вела себя вызывающе на видео и явно провоцировала Бурима.
Кроме того, выяснилось, что эта особа была элитной эскортницей, что не прибавило сочувствия окружающих. В адрес Алены посыпались явные угрозы, на нее вылилось море негатива.
Столько клеветы и хейта я в жизни не встречала.
Угрозы расправы.
Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Гомельские соседи Бурима говорили, что семья его вполне адекватная и нормальная, а от самого Андрея такого не ожидали.
Он же вместо извинения язвительно заявил: в следующий раз буду бить через тряпку.
С осуждением блогера выступили многие известные люди. Все подробности инцидента смаковали на шоу Малахова "Пусть говорят".
Причем Алену там выставили не в лучшем свете.
Активист из Перми Михаил Нецветаев был возмущен тем, что никто из этого сборища на стриме не попытался остановить Бурима, все равнодушно наблюдали.
Депутат Милонов напомнил о том, что Мелстрой - кумир многих школьников, и они могут начать брать такую модель поведения себе в пример.
Журналист Максим Кононенко провел параллель между Актером Ефремовым, который сел пьяным за руль и убил человека, и Андреем Буримом.
Журналист отметил, что Ефремова в свое время все активно осуждали, хотя у него не было злого умысла, но было глубокое раскаяние. Бурима же, наоборот, многие защищают, хотя он "чистое воплощение зла".
Самое интересное, что та же Ефремова через год уже тусовалась на вечеринке Бурима, устроенной в честь его дня рождения и мило целовала его в щеку.
Девушка даже стерпела от него мерзкую шутку: мол, давай я снова разобью тебе голову об стол.
Тут уже действительно в голове начинает все путаться, и непонятно уже, кто из этих двоих больше достоин осуждения. Во всяком случае, сочувствия к себе эта барышня точно не вызывает.
Как бы то ни было, Ютуб навсегда забанил Мелстроя, запретив ему создавать каналы на площадке. Его забанили повсюду, блогер буквально стал изгоем.
В деле же с Ефремовой он все-таки отделался легким испугом.
За границей
Однако в России он оказался в международном розыске, опять-таки за уклонение от армии в родной стране.
Тем более за онлайн-казино в это время взялись серьезно и за тех, кто их рекламирует. Надо было срочно делать ноги.
Мелстрой подался в Дубай. Оттуда прислал видео, где хвастался покупкой машины за 41 млн долларов и часов, примерно таких же по стоимости.
Но и там он успел накосячить: оскорбил местного жителя. Да и пошлые стримы с девочками тут бы не прокатили. Пришлось убираться восвояси.
В этот период Мелстрой жил на Бали, побывал в Маврикии, на Сейшелах.
Андрей поспорил с друзьями и устроил испытание для себя: либо отказ от алкоголя на полгода, либо пожертвование 10 млн на благотворительность. Трезвость пошла на пользу, удалось раздать накопившиеся долги, которые он делал на ставках.
Дальше последовала очередная безумная идея: Мелстрой за донаты заставил многих известных блогеров побриться налысо.
Всего на эту затею Андрей потратил около 35 млн рублей и получил новый всплеск популярности.
Интересный факт: некогда и сам Бурим согласился побрить себя за деньги, правда заплатили ему гораздо меньше.
Кстати, просто чтобы уговорить стримера Папича поиграть в Доту, Бурим задонатил ему 1 млн руб.
Юрию Хованскому, который ранее резко критиковал Мелстроя, он тоже дал около 1 млн, просто так, чтобы помочь с покупкой квартиры в Сербии. Хованский тут же сменил гнев на милость и полностью поменял свое отношение к Буриму.
Продался Мелстрою и Моргенштерн, который сначала заявлял, что никогда не пойдет на стрим к блогеру.
Однако через некоторое время за 1 млн охотно переобулся, бросил все свои дела и явился на стрим. Совместное мероприятие принесло небывалый успех: стрим посмотрели 730 тыс. человек одновременно, и это был новый рекорд такого рода в СНГ.
Кстати, на сегодняшний день в анонимном онлайн-голосовании 49% людей изъявили желание прийти на один из пошлых стримов Бурима, 51% - это те, кто отказались бы от такого предложения.
Весной этого года неугомонный Мелстрой загорелся новой идеей. Он предлагал большие суммы тем, кто уговорит известных людей передать ему привет.
Привет согласился передать футболист Килиан Мбаппе - за это полагалось 30 млн рублей. 150 млн забрал человек, который помог Буриму получить подписку от MrBeast.
Два миллиона долларов блогер обещал за привет от президента любой страны.
Задание выполнил мальчик, он записал видео с Гитанасом Науседой - главой Литвы. Однако Мелстрой обманул парнишку, и вместо обещанных денег заплатил около 150 тыс. долларов.
Вот еще несколько топовых платных поручений Мелстроя:
привет блогера MrBeast стоит - 37,5 млн руб.;
фотография с Мелстроем/его ником на пике Эвереста - 45 млн;
выбежать на поле в финале Лиги чемпионов с логотипом блогера - 30 млн.
Ранее, в декабре 2022 года Мелстрой разыграл майбах, отдав его тому, кто больше всего задонатил на стриме. Это был пользователь, отдавший около 2 млн рублей. Для проведения стрима был арендован дом с обслуживающим персоналом за 4 млн рублей.
После Дубая блогер на время осел в Турции, где позволил себе снимать целый отель за 120 тыс. долларов в месяц. В нем были баня, джакузи, кинотеатр, тренажерный зал, игровая, хамам, бассейн. Рядом, как всегда, был весь бомонд.
Развлечения с привычными унижениями "друзей" продолжались, доставалось и их девушкам.
Так одного из своих прихлебателей, Игоря, босс заставил вылить мочу на свою девушку, которая потом Игоря заставила просить прощения на коленях.
Вообще, к унижениям "друг" Игорь уже привык давно: на стримах он не раз лизал ноги боссу и другим гостям, стоял на коленях, позволял Буриму лапать свою девушку и даже целовать ее на камеру.
Снова в Россию
На днях стало известно, что треш-стример вернулся в Россию.
Это оказалось возможным, когда его перестали разыскивать. Розыск отменили 29 марта, после того, как Бурим предложил существенную поддержку детским домам в Беларуси.
Теперь блогер проживает в Москве, снимая номер за 1 млн рублей в сутки. И он уже успел отметить свой приезд с размахом.
В ночь с 6 на 7 апреля Мелстрой разбросал в одном из ночных клубов столицы 7 млн рублей прямо на танцующих людей. После чего он также оплатил заказы всех посетителей вечеринки.
Не в деньгах счастье
Кто бы что ни говорил, а деньги не приносят счастья Буриму.
Мне не приносит удовольствие ничего, ни бабы, ни деньги, ни казино, ни тачки, реально хочется просто взять и набухаться...
Напротив, ничто человеческое Андрею, как оказалось, не чуждо:
Знаете, я вот, думаю последнее время о жизни много и понимаю, что.. все, что мне нужно, это обычное счастье, счастье в любви, с родными, друзьями, чтобы все это было по настоящему.
А между тем, окружил он себя людьми самого низшего сорта:
Как же я заебался от всех продажных блядей. Я понимаю, что я сам такой же, но блять, как минимум я продаюсь дороже и не продаю дружбу.
По факту, блять, большинство людей со мной только ради бабок.
И знаете, что самое ебанутое в этой хуйне? Что здесь нет выхода. Мы будем все больше и дальше тонуть. И ничего нельзя изменить <...>
Чувством безысходности сквозит и этот пост, который он выложил в начале года:
Нет никакого круга общения, я закрываюсь в алкоголе. Не хочу приходить в реальность.
Стримы мне помогали, закрывали депрессию — и сейчас пошли осложнения. Я реально болен, уже невооруженным глазом видно. <...>
Я должен закрываться в наркотиках, в алкоголе, в быстром и ужасном дофамине. Мать в полном ахуе, что я ей сейчас написал про суицид. Короче, я уебан. Чтоб я сдох.
Между тем, Бурим понимает, что вернуться в прошлое, стать прежним уже не может, а нормальной жизни у него уже не будет "априори": ни хорошей девушки, ни настоящих друзей.
Я не смогу настроить свою личную жизнь теперь. Если только не изучу какой-нибудь другой язык и там найду девушку условно на другом языке.
Вы просто не понимаете, что у меня не может быть друзей, просто по факту популярности и денег априори не может быть.
Чистая дружба она может быть только на уровне, когда вы реально дворовые пацаны.
А все потому, что Мелстрой, по его словам, поменял свою жизнь на стримы.
Да, он считает себя лучшим русскоговорящим стримером, который имеет минимум "150 000 долларов в день".
Однако за это пришлось заплатить дорогую цену.
Планы на будущее и что происходит сейчас
Мелстрой мечтает когда-нибудь уйти на пике славы. Уходя, он хочет записать душевное прощальное видео с обращением к поклонникам.
Перед этим хотел бы покорить Америку: успеть побухать с Дрейком, пообщаться лично с Дональдом Трампом и сфотографироваться с Ди Каприо, скинув ему пару миллионов баксов по доброте душевной.
А пока же, Мелстрой активно вкладывается в свое имя и платит желающим за создание мемов с собой и нарезок лучших фрагментов своих стримов.
Это позволяет многим молодым людям находить легкую и очень прибыльную подработку, а блогеру - оставаться едва ли не самой популярной фигурой интернет-пространства.
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