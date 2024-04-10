О проблемах с пунктуальностью Путина говорят очень многие

15:24 2024-04-10
О проблемах с пунктуальностью Путина говорят очень многие
Елизавета II с Владимиром Путиным

Папе Римскому пришлось ждать встречи в Путиным 50 минут; в 2013-ом он на три часа опоздал на переговоры с госсекретарём США Джоном Кирби.

А за 10 лет до этого — на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II.

Также он на 4 часа опоздал на встречу с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в Крыму.

Впрочем, тут наверное уместнее сказать не опоздал, а задержался?

Даже бывшая супруга Людмила Путина говорила, что Владимир Владимирович опаздывал на свидания. И не на 10-15 минут, а на полтора часа.

А еше: Не любит лекарства.

Говорят, что Путин очень скептически относится к разного рода лекарствам и таблеткам, предпочитая лечению профилактику в виде физкультуры.

Если заболел, то предпочитает лечиться народными средствами: чай с медом, лимоном, малиной, массаж, баня.

Графологи, изучавшие почерк Путина, пришли к выводу, что он не обладает достаточным терпением и терпимостью, психологическим пониманием людей в целом и женщин в частности.

Однако он очень требователен и критичен ко всему миру, к людям, которые с ним работают, и к себе самому.

На исследования языка жестов Путина, Пентагоном ежегодно тратится не менее 300 тысяч долларов.

В 1996 году Собчак проиграл выборы, а Путин остался без работы и всерьез подумывал стать таксистом, вероятнее всего в шутку, Но ему предложили должность заместителя управляющего делами Президента РФ в Москве.

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