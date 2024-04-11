Борьба с мучнистой росой на крыжовнике, которой подвержены так-же цветы, растения и овощи

Инфицируются сначала листья и побеги, расположенные ближе к земле, а затем болезнь постепенно охватывает все растение.

При пристальном рассмотрении можно увидеть в местах прикрепления грибницы язвочки, растение хиреет и теряет привлекательность, поскольку грибок отнимает у него питание, а покрытые налетом листья не справляются с процессом фотосинтеза.

Мучнистая роса относится к заболеваниям грибковой природы.

Если и вы столкнулись с таким недугом на своем участке, можете попробовать один из проверенных методов борьбы:

Средство на основе кальцинированной соды. Чтобы приготовить раствор, потребуется соду (берем 50 грамм) и мыло развести в воде. Я готовлю состав в ведре. Проводить обработки стоит троекратно, выдерживая интервал в полторы недели.

Настой перепревшего навоза. Для приготовления потребуется три порции воды на одну порцию навоза.

До готовности средство должно настаиваться трое суток. Перед тем как применять раствор, разводим его водой в пропорции один к двум.

После процеживаем и приступаем к опрыскиванию. Применять средство можно только после того, как вы собрали последнюю ягоду.

Древесная зола. Используя это чудесное натуральное средство, мы можем приготовить эффективный раствор. Компоненты: 10 литров воды и килограмм золы.

Воду используем теплую, чтобы зола смогла хорошо раствориться. Для улучшения сцепления раствора с листовыми пластинами можно ввести в состав немного мыла.

Дайте средству настояться в течение нескольких суток. После трижды проводим опрыскивание с интервалом в сутки.

Если вы выращиваете на участке томаты, у вас остается ботва после обработки кустов. Эти части растений выбрасывать не стоит.

Они отлично помогут в борьбе с грибковым заболеванием. Готовим настой с добавлением мыльной стружки и опрыскиваем пострадавшие растения.

При сильном и масштабном поражении придется прибегнуть к помощи специальных готовых фунгицидных средств.

Можете попробовать Топаз или Фитоспорин. Проводя обработку, старайтесь покрыть раствором все части растения.

Не пренебрегаем профилактикой:

Мучнистая роса — серьезная и опасная проблема.

Однако вы вполне в силах предотвратить или хотя бы минимизировать риск ее появления.

Для этого:

Не загущайте посадки и соблюдайте необходимый интервал, чтобы растения полноценно и равномерно освещались.

Вовремя проводите обрезку. В особенности немедленно удаляйте все побеги, которые стелются по земле.

Не злоупотребляйте азотными подкормками. Лучше делайте упор на удобрения с высоким содержанием калия и фосфора.

Осенью тщательно проводите уборку в приствольных кругах, избавляясь от всех растительных остатков.

Опрыскивайте растение раствором циркона для повышения собственного иммунитета кустов.

Появление болезни на смородине и крыжовнике вызывает искривление побегов, которые отстают в росте, листья становятся мелкими, уродливыми и, спустя некоторое время, засыхают.

На крыжовнике поражаются кроме побегов, еще и плоды, на них образуются сначала белые, а потом и темнеющие пятна. Они приостанавливаются в росте, сморщиваются и могут опасть.

Развитию болезни способствует не только влажная жаркая погода, но и чрезмерное внесение азотных удобрений, сильная омолаживающая обрезка, значительно снижающие устойчивость растений.