Проверенный сособ, который поможет избавиться от муравьёв безопасно

Для истребления муравьев возьмите пять литров воды и добавьте в нее две столовые ложки соды, хорошо перемешайте.

Готовым раствором пролейте места скопления муравьев и их дорожки.

Сода создает щелочную среду, которая нейтрализует кислоту, а так же дезинфицирует.

Это же свойство соды работает и с муравьями, тельца которых насыщены кислотой. Сода, попавшая в организм муравья, вступает в реакцию с кислотой.

В результате этой реакции внешняя оболочка муравья разрушается и он погибает.

Полынь на защите дома:

Она растет практически в любых условиях и часто её можно встретить на полях или лугах.

Ее цветение приходится на середину или конец апреля, и тогда растение подходит для сбора урожая. Полынь, потому что мы говорим именно о ней, широко используется как в фитотерапии, так и в быту.

Поскольку она горькая и имеет сильный запах, что дает одно из преимуществ в борьбе с муравьями.

Вскипятить 2 литра воды и добавить горсть полыни. Варите траву не менее 5 минут, затем налейте настой в бутылку и опрыскайте место, где появляются муравьи.