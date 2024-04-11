Проверенный сособ, который поможет избавиться от муравьёв безопасно

17:52 2024-04-11
Проверенный сособ, который поможет избавиться от муравьёв безопасно

Как только не пытаются дачники бороться с муравьями. Для любителей народных способов у нас есть еще один рецепт.

Для истребления муравьев возьмите пять литров воды и добавьте в нее две столовые ложки соды, хорошо перемешайте.

Готовым раствором пролейте места скопления муравьев и их дорожки. 

Сода создает щелочную среду, которая нейтрализует кислоту, а так же дезинфицирует.

Это же свойство соды работает и с муравьями, тельца которых насыщены кислотой. Сода, попавшая в организм муравья, вступает в реакцию с кислотой.

В результате этой реакции внешняя оболочка муравья разрушается и он погибает.

Полынь на защите дома:

Она растет практически в любых условиях и часто её можно встретить на полях или лугах.

Ее цветение приходится на середину или конец апреля, и тогда растение подходит для сбора урожая. Полынь, потому что мы говорим именно о ней, широко используется как в фитотерапии, так и в быту.

Поскольку она горькая и имеет сильный запах, что дает одно из преимуществ в борьбе с муравьями.

Вскипятить 2 литра воды и добавить горсть полыни. Варите траву не менее 5 минут, затем налейте настой в бутылку и опрыскайте место, где появляются муравьи.

Ангелина Крент
17:42

Ангелина Крент

Борьба с мучнистой росой на крыжовнике, которой подвержены так-же цветы, растения и овощи

Борьба с мучнистой росой на крыжовнике, которой подвержены так-же цветы, растения и овощи

Первым симптомом мучнистой росы является беловатый налет мицелия, на котором проступают капли влаги. Появляется мучнистая роса на листьях и черешках, молодых побегах, а также на плодах и плодоножках растений.
Антон Райт
15:24

Антон Райт

О проблемах с пунктуальностью Путина говорят очень многие

О проблемах с пунктуальностью Путина говорят очень многие

Папе Римскому пришлось ждать встречи в Путиным 50 минут; в 2013-ом он на три часа опоздал на переговоры с госсекретарём США Джоном Кирби.
Храмова Оксана
10:22

Храмова Оксана

Мелстрой, гомельский треш-стример, который у всех на слуху

Мелстрой, гомельский треш-стример, который у всех на слуху

Скандальный блогер из Беларуси - личность неоднозначная, одни называют его чудовищем, воплощением зла, другие - восхищаются и ставят в пример.
Игнат Ветров
09:48

Игнат Ветров

Открыт чат-бот для жалоб на неправильно припаркованные самокаты в Минске

Открыт чат-бот для жалоб на неправильно припаркованные самокаты в Минске

Предполагается, что за счет запущенного чат-бота шеринговые компании смогут более оперативно реагировать на претензии горожан по данному вопросу.
Игнат Ветров
18:56

Игнат Ветров

Маск заявил, что уже в следующем году ИИ может превзойти человека

Маск заявил, что уже в следующем году ИИ может превзойти человека

По словам бизнесмена, на данный момент обучение нейросетей идет весьма успешно. Впрочем, все еще имеются технические ограничения, связанные с аппаратным обеспечением.
Антон Райт
18:49

Антон Райт

Вышел первый тизер фильма «Джокер 2»

Вышел первый тизер фильма «Джокер 2»

Лечебница Аркхем в первом тизере ожидаемого многими зрителями фильма "Джокер: Безумие на двоих".