77-летнего японца убила 22-летняя жена - она была 4000-я в его любовном списке

История случилась в Японии в 2018 году и подняла много шума. Про японского Дон Жуана в префектуре Вакаяма слышали все, ведь он открыто говорил о своем необычном увлечении и привлекал к себе внимание вызывающими суждениями.
Мужчина был известен ненасытной тягой к женскому полу и за всю жизнь успел собрать коллекцию из 4000 дам. Последней в списке было 22 года, и она стала женой 77 летнего Дон Жуана. В браке они прожили лишь два месяца, потом мужчина неожиданно скончался, и помогла ему в этом молодая супруга.
Нодзаки Косукэ - главный герой истории, был родом из бедной семьи. Финансовые трудности вынудили его работать в раннем возрасте.
Юноша много трудился, брался за несколько работ сразу и продавал, все что можно. Предпринимательская жилка позволила очень быстро встать на ноги и даже сколотить приличное состояние.
В 20 лет он получал в три раза больше, чем среднестатистический офисный сотрудник в стране.
Мужчина выгодно вложил свои сбережения и купил несколько земельных участков. Затем переехал жить в Токио, где занялся кредитованием, пополнив список японских богачей.
Состояние Нодзаки росло с каждом годом, у него появились новые компании в сфере недвижимости, успешно развивался бизнес по продаже спиртного, он также владел прибыльными финансовыми предприятиями.
Все, что делал этот человек, сводилось к одной цели - покорению женских сердец. Он открыто признавался в этом в своей автобиографии.
Японский Дон Жуан говорил, что не интересуется машинами и домами, а все свои деньги (1,9 млрд рублей) он отдал 4000 женщин, которые принесли ему счастье.
Известным он стал после одного случая. Домработница урала у мужчины драгоценности на общую сумму в 40 млн рублей, однако он не стал предъявлять ей претензии. В интервью он сообщил, что всю жизнь зарабатывал деньги ради женщин, а украденные 1,9 млн для него лишь фантики.
Потом было много других интервью, которые привлекли большой интерес общественности. Странный японец сообщал, что успел завоевать сердца 3999 женщин, всех их он записывал в особый список.
Когда я встречаю высокую, элегантную женщину, я спрашиваю её, хочет ли она провести нoчь со мнoй. Если она соглашается, я готов сразу дать ей 400 тысяч йен (250 000 рублей).
Нодзаки оправдывался, говоря, что каждый имеет право на свои мечта. По словам японца, деньги он заработал честным трудом и ничего плохого не делал - просто хотел получить тысячи женщин.
При этом женился он всего три раза, и ни одна из 4000 женщин не родила ему ребенка.
В 2018 году 77-летний Нодзаки женился в последний раз, его 22-летнюю супругу звали Судо Хаяки, и она была порноактрисой.
Когда после двух месяцев брака Дон Жуан внезапно умер, подозрения пали на молодую жену.
В организме Нодзаки нашли запрещенные препараты, но не было следов от инъекций. В медкартах также не нашли врачебных назначений такого рода. Следователи решили, что мужчина был отравлен.
Судо вину отрицает, уверяя, что у нее не было мотива для убийства. Ведь муж давал ей миллионы карманных денег каждый месяц.
Несколько лет шло следствие, но прямых доказательств вины Судо пока не нашли. За эти годы вдова успела возглавить компанию мужа и собралась уехать из Японии.
Тут всплыли интересные обстоятельства. Оказалось, что Нодзаки перед смертью хотел развестись с молодой женой и даже советовался об этом с адвокатом. Девушка об этом знала и не хотела упускать богатство.
В день смерти никто не входил и не выходил из дома в течение нескольких часов до и после ужина, внутри оставались только Судо и Нодзаки наедине.
В смартфоне Судо нашли запросы о специальных веществах, которые помогли бы убить человека так, чтобы это выглядело как смерть от заболевания.
Также исходя из данных о местоположении телефона, были сделаны выводы о том, что женщина находилась рядом с мужем в момент смерти.
Пока этих улик недостаточно, будет ли предъявлено официальное объяснение, неясно. Если этого не произойдет, девушку придется отпустить на свободу.
Под арест ее взяли весной 2021 года, на сегодняшний день она все еще под стражей в СИЗО Маруноути.
Судо настаивает на своей невиновности и ждет решения суда. Шанс, что ей удастся избежать возмездия, очень велик. Если молодую вдову оправдают, она унаследует огромное состояние убитого мужа.