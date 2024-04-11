77-летнего японца убила 22-летняя жена - она была 4000-я в его любовном списке

Нодзаки Косукэ - главный герой истории, был родом из бедной семьи. Финансовые трудности вынудили его работать в раннем возрасте.

Юноша много трудился, брался за несколько работ сразу и продавал, все что можно. Предпринимательская жилка позволила очень быстро встать на ноги и даже сколотить приличное состояние.

В 20 лет он получал в три раза больше, чем среднестатистический офисный сотрудник в стране.

Мужчина выгодно вложил свои сбережения и купил несколько земельных участков. Затем переехал жить в Токио, где занялся кредитованием, пополнив список японских богачей.

Состояние Нодзаки росло с каждом годом, у него появились новые компании в сфере недвижимости, успешно развивался бизнес по продаже спиртного, он также владел прибыльными финансовыми предприятиями.

Все, что делал этот человек, сводилось к одной цели - покорению женских сердец. Он открыто признавался в этом в своей автобиографии.

Японский Дон Жуан говорил, что не интересуется машинами и домами, а все свои деньги (1,9 млрд рублей) он отдал 4000 женщин, которые принесли ему счастье.