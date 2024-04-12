В Клируотере можно ездить на реактивных автомобилях по воде

Поездка на реактивном автомобиле очень напоминает путешествие на обычной машине, но это происходит на воде.

Это нечто среднее между лодкой и гидроциклом. В "водном" авто есть элементы и того, и другого.

Это ощущается так, как будто ты действительно ведешь машину по воде. Здесь есть руль, педаль газа и два сиденья, расположенных рядом.

В настоящее время парк, которым владеет Карм Борг, насчитывает девять автомобилей на воде, и еще 11 появятся в продаже в летние месяцы.

В бюро проката гидроциклов и туров для вас забронируют время, чтобы испытать их реактивные автомобили.