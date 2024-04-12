Собаки, преследующие кошку, нанесли ущерб машине на сумму 3000 долларов

20:24 2024-04-12
Собаки, преследующие кошку, нанесли ущерб машине на сумму 3000 долларов

Кристи Барр из Флориды была потрясена, обнаружив утром обломки своего автомобиля, разбросанные по всей ее собственности.

Первоначально приняв случившееся за вандализм, Барр вскоре выявила истинных виновников хаоса, когда записи с камер наблюдения показали безжалостное нападение собачьего дуэта.

На видео запечатлен момент, когда два питбуля окружили автомобиль примерно в 4 часа утра, безжалостно разрывая передний бампер, переднее крыло и две шины в своей страстной попытке добраться до неуловимого кота, прячущегося под колесами.

Страховые оценки подтвердили ошеломляющую стоимость ремонта, подчеркнув серьезность инцидента. 

По словам Барр, агрессивное поведение собак было вызвано присутствием соседского кота, который рано утром спрятался за двигателем автомобиля.

Бедному животному удалось уйти от своих преследователей, но Барр с ужасом представила себе насколько серьезными могли быть последствия для кота, если бы собакам удалось настигнуть свою жертву.

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