Быстрый, экологичный и копеечный способ убрать муравьев с участка

Муравьиные отпугиватели:

Первое о чем можно сказать, это то, что Муравьи очень не любят березовый деготь.

Если пропитать дегтем бинты или бельевую веревку и обмотать вокруг ствола груши и других фруктовых деревьев, то муравьи не будут заходить в сад весь сезон.

Можно нанести березовый деготь прямо на ствол дерева, используя малярную кисть, на высоту 3-5 см от земли.

Ширина дегтярной полосы не должна превышать 5 см.

Выгнать муравьев с огорода можно и таким способом: перемешайте с дегтем опилки и залейте их кипятком.

После того как опилки набухнут, их нужно разбросать на муравьиные гнезда, между грядками и в других местах скопления муравьев.

Раствором из березового дегтя и мыла опрыскивают ягодные кустарники и клубнику, такая мера очень эффективна против муравьев.

Чтобы приготовить раствор, нужно взять 1/2 куска хозяйственного мыла и натереть его на мелкой терке, после нужно растворить мыльную стружку в 10 литрах воды.

Когда мыло растворится, добавьте к нему 5 ст. ложек березового дегтя. Полученным средством опрыскивают растения.

Многие виды муравьев не любят запах горькой полыни.

Если разложить пучки полыни вокруг грядок, то эти насекомые будут обходить их стороной.

Помогает избавиться от садовых муравьев табак или махорка. Просто рассыпьте табак на муравейник, вокруг муравейника, вокруг грядок и деревьев.

Сухая негашеная известь может спасти ваши растения от незваных насекомых. Негашеную известь следует насыпать на муравейник, рядом с муравейником, в местах передвижения муравьев, вокруг грядок и деревьев.

Ловушки для садовых муравьев:

Для защиты фруктовых деревьев от муравьев, используют пояса-ловушки. Нужно просто обмотать снизу ствол дерева липкой лентой, скотчем.

Заползая на дерево, насекомые будут прилипать к липкой ленте. Пояс-ловушку следует периодически менять.

Еще одна приманка-ловушка поможет избавиться от муравьев в огороде, ее легко сделать своими руками.

Разведите пекарские дрожжи в теплой сладкой воде, разлейте по небольшим баночкам и поставьте баночки с приманкой рядом с муравейником, возле грядок и в других местах передвижения насекомых.

Такое лакомство губительно для насекомых.

Вместо воды можно использовать варенье, которое следует перемешать с дрожжами. Дрожжи можно заменить борной кислотой или бурой.