В Минске произошло ДТП с участием легковых машин, одна из них перевернулась

Информационная служба БЕЛТА рассказала о недавней дорожной аварии в Минске, опираясь на сведения УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как известно, ДТП случилось в первой половине дня 13 апреля. За рулем Renault был 29-летний мужчина, он двигался по улице Железнодорожной.

Поворачивая влево на улицу Щорса, он не стал уступать ехавшему навстречу Volkswagen.

Машины врезались, удар привел к тому, что Volkswagen лег на левый бок. Пострадавших в аварии нет. У обеих машин имеются механические повреждения.