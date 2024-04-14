В Минске произошло ДТП с участием легковых машин, одна из них перевернулась

Информационная служба БЕЛТА рассказала о недавней дорожной аварии в Минске, опираясь на сведения УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как известно, ДТП случилось в первой половине дня 13 апреля. За рулем Renault был 29-летний мужчина, он двигался по улице Железнодорожной.
Поворачивая влево на улицу Щорса, он не стал уступать ехавшему навстречу Volkswagen.
Машины врезались, удар привел к тому, что Volkswagen лег на левый бок. Пострадавших в аварии нет. У обеих машин имеются механические повреждения.
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