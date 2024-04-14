В Дрибинском районе пенсионерка жгла траву на своем участке и сгорела сама

Инцидент случился 1 апреля, когда 75-летняя женщина решила сжечь прошлогоднюю сухую растительность на своем земельном участке.

Нечаянно упав в полыхающий огонь, она загорелась сама. Соседка из окна наблюдала за происходящим, она быстро вызвала спасателей и бригаду скорой помощи.

Пострадавшую увезли в больницу, но спасти ее медики не смогли. На другой день пенсионерка умерла от полученных ожогов.

Расследованием всех обстоятельств случившегося занимался Дрибинский РОСК, для выяснения причины смерти была проведена судебно-медицинская экспертиза.