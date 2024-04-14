Житель Беларуси вез через границу марихуану, которую прятал в ботинке

16:11 2024-04-14
Житель Беларуси вез через границу марихуану, которую прятал в ботинке

Затея находчивого белоруса не удалась, пограничники обнаружили тайник и задержали нарушителя.

Суд Московского района Бреста рассмотрит уголовное дело о нелегальной перевозке наркотика через границу ЕАЭС.

Информацию об этом передали сотрудники БЕЛТА, ссылаясь на представителей прокуратуры Брестской области.

Задержанным оказался 25-летний белорус, который 12 марта возвращался из Польши в Беларусь. При пересечении границы в пропускном пункте "Варшавский мост", его задержали пограничные службы.

Молодой мужчина пытался провезти 0,5 г марихуаны, которую он поместил под подкладку одного ботинка.

Брестские таможенники обнаружили наркотик и изъяли его. На время ведения следствия с обвиняемого взята подписка о невыезде.

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