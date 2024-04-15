Подросток из Челябинска за 7 лет сумел построить двухэтажный дом

02:07 2024-04-15
Подросток из Челябинска за 7 лет сумел построить двухэтажный дом

За постройкой домика наблюдал весь интернет, ролик юного мастера собрал более 80 млн просмотров на ютубе.

Началось строительство в 2016 году, герою истории тогда было всего 10 лет. В то время ему помогал друг, они вместе хотели соорудить базу для своих мальчишеских игр.

Сначала она была больше похожа на деревенский туалет, но потом строение постепенно расширялось.

Строители увлеклись процессом и постоянно вносили изменения в свой проект.

Можно сказать, дом взрослел и рос вместе с ними.

Со временем друг перестал участвовать в постройке, и челябинский парень продолжил непростое дело один.

За семь лет маленькая будка превратилась в полноценный двухэтажный дом, в котором есть спальня, балкон и даже кухня. 

Строение находится рядом с дачным участком родителей.

В качестве материалов были использованы шифер, деревянные доски, старые балки, линолеум - одним словом, все что оказалось под рукой.

Общая площадь небольшого домика всего 9 квадратных метров. Вход посторонним преграждает увесистый металлический замок.

На первом этаже здания кровать, полочки, тумбочка. Имеется кухонное помещение со столом, есть раковина с умывальником.

На втором этаже есть еще одно спальное место, красивый вид из окна, балкон - отличное место для летних посиделок.

Дом уже благополучно пережил 4 зимы. Правда, жить в нем пока можно только летом.

Возможно, следующим этапом улучшения жилищных условий станет установка печки, которая позволит проживать в "мини-коттедже" круглый год.

Храмова Оксана
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