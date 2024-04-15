Любопытные факты, связанные с самогоном, о которых вы не знали

В России люди познакомились с самогоном в 15 веке, в то время как скотч появился веком раньше.

Первое место в России, где можно было отведать самогона, открыл Иван Грозный, это был "Царев кабак", и он приносил неплохую прибыль в казну. Подавали тут вино, медовуху и крепкий самогон, но не для всех: только для знати.

Простому люду запрещали делать и продавать "хлебное вино", хотя позже появились заведения и для крестьян.

Американский самогон назывался "Муншайн". Сухой закон стимулировал подпольный бизнес по производству виски, готовили напиток в лесу на примитивном оборудовании и по ночам - при свете луны. Отсюда и название - муншайн (moonshine).

Первыми чистый спирт путем перегонки получили арабы в 860 году.

В 20-е годы 20 века советское правительство боролось с алкоголизмом в принципе, в том числе и с теми, кто делал алкоголь в домашних условиях.

В это время и возник термин "самогон", придумал его Алексей Рыков, народный комиссар внутренних дел РСФСР. Так называли напиток, который люди подпольно гнали сами. Называли таких самогонщиками и жестко преследовали.

Интересный, но правдивый факт: самогонщики реже всего попадают в число алкоголиков, как правило, это редко пьющие люди или непьющие вовсе. Им нравится сам процесс перегонки, дегустировать напиток они предлагают другим - друзьям, знакомым, угощая даром или за деньги.

Алкоголик не станет терять время на долгий процесс изготовления самогона, он пойдет и купит в магазине, это проще, быстрее и не надо тратиться на сырье и оборудование.

Для настоящих ценителей продукта самогоноварение - это целая культура, своего рода искусство, требующее немало знаний, навыков и настоящего мастерства.