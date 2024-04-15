Почему миллиардер Генри Форд всегда останавливался в самых дешевых отелях

Американец Генри Форд - владелец крупнейшего завода по производству автомобилей, на его машинах ездит весь мир. Однако он никогда не жил в роскоши, и это была принципиальная позиция.
Как-то раз он прибыл в Лондон по делам бизнеса, в то время Форд уже был известным миллиардером. В аэропорту он попросил подыскать ему самый дешевый отель.
Сотрудник справочного бюро был очень удивлен. Он спросил у Форда, почему он просит самую дешевую гостиницу и носит старое пальто, имея столько денег. При этом служащий напомнил о сыне Форда, который всегда одет с иголочки и останавливается в самых дорогих заведениях.
Генри Форд так ответил этому человеку.
Мне незачем останавливаться в дорогом отеле, потому что я не вижу смысла переплачивать за ненужные мне излишества.
Далее форд добавил, что даже в самой бюджетной гостинице можно нормально отдохнуть, ничуть не хуже, чем в элитной.
А это пальто - да, его носил еще мой отец, но это не имеет никакого значения, ведь и в этом пальто я все равно Генри Форд.
О сыне он сказал так: он просто слишком молод и не имеет жизненного опыта. Для молодого человека слишком важно мнение окружающих, поэтому он старается выглядеть респектабельно и боится останавливаться в дешевых отелях.
Форд подчеркнул, что знает себе настоящую цену и не беспокоится о том, что подумают окружающие. В конце концов, миллионы он смог заработать именно потому, что умеет считать деньги и понимает, где истинные ценности, а где - фальшивые.
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