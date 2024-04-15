История о том, как Фрэнк Синатра едва не сел в тюрьму из-за неподобающей любовной связи

20:33 2024-04-15
История о том, как Фрэнк Синатра едва не сел в тюрьму из-за неподобающей любовной связи

Соблазнение незамужней женщины без последующего оформления брачных отношений в то время в Америке считалось уголовным преступлением и каралось законом.

Случилось это в 1938 году, певцу тогда было 23 года, он был молод, обаятелен и невероятно хорош собой. Синатра уже начинал свою карьеру и добился заметных успехов.

Мать Фрэнка Синатры была обычной медсестрой, отец работала на верфи. Однако молодой человек умел произвести впечатление и преподносил себя как респектабельный мужчина - всегда был опрятный, стильный и имел безупречные манеры. Все это вызывало невероятный успех у женского пола.

Так получилось, что Фрэнк увлекся зрелой женщиной, у них развился бурный роман. Молодой человек в какой-то момент даже пообещал жениться на ней. Однако обещание свое он не выполнил.

Дама сдала Синатру полиции, и он был арестован. Дело в том, что за такое недостойное поведение по отношению к порядочной женщине мужчине по закону полагался тюремный срок.

Началось расследование, и тут всплыли новые обстоятельства. Дамочка-то уже была замужем... Теперь Синатру обвиняли в том, что он спровоцировал супружескую измену.

Однако тут была одна загвоздка: наказание полагалось за поведение, порочащее честь дамы с хорошей репутацией.

Дама, которая обманывала сразу двух мужчин - и мужа, и любовника - никак не могла претендовать на статус порядочной женщины, поэтому Фрэнка Синатру отпустили, и он отделался легким испугом.

Уголовное дело против будущей мировой знаменитости было закрыто.

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