В Уфе директриса гимназии спасла школьницу от бездомного маньяка-педофила

15 апреля уфимская школьница возвращалась домой, зайдя в подъезд своего дома. За девочкой увязался взрослый мужчина, который начал к ней приставать. Школьница громко закричала, после чего на лестничную клетку выбежала соседка, работающая директором в местной гимназии.

Женщина отбила ученицу у нападавшего, попытавшись его самостоятельно задержать, однако преступник сумел скрыться с места событий. Впрочем, его пребывание на воле длилось недолго.

Выяснилось, что всего через полтора часа тот же мужчина напал на другую женщину, которая оперативно позвонила в полицию. Агрессивного мужчину задержали. Им оказался 52-летний уфимец, который проживает на улице и уже имеет судимость.