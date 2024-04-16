Москвичка предсказала свою смерть из-за неудачной пластической операции

Известно, что операция проводилась в московской "СМ-Клинике".
Юлия готовилась к абдоминопластике, однако операция несколько раз переносилась, из-за чего у женщины выработалось стойкое плохое предчувствие, о котором она сообщила мужу.
Также перед пластической операции у Юлии диагностировали низкий гемоглобин.
Тем не менее, абдоминопластика состоялась, а уже на следующий день женщине стало плохо.
Юлия в очередной раз поговорила с мужем, пожаловавшись на плохое самочувствие.
После операции пациентка буквально предчувствовала свою скорую смерть, о чём сообщила супругу.
Также Юлия попросила мужа довести дело до суда в случае, если она действительно умёр. Вскоре женщина скончалась.
Предполагается, что пациентка скончалась в результате отрыва тромба.
Сейчас сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих базовым требованиям безопасности.