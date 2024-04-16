Житель Смоленска хладнокровно убил бывшую жену во время прогулки с собакой

Трагедия произошла ещё 9 мая прошлого года, однако широкую огласку получила лишь сейчас. Известно, что преступник намеренно выслеживал свою бывшую пассию, напав на неё в том момент, когда женщина выгуливала четвероного питомца.

Нападавший подошёл сзади и без объяснения причин принялся избивать экс-супругу. При этом злоумышленник орудовал не руками, а неким тяжёлым предметом.

В порыве ярости раздосадованный мужчина причинил возлюбленной тяжкие телесные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. После этого убийца попытался скрыться на машине, однако врезался в дерево на трассе "Смоленск-Красный", где и был задержан полицейскими.