Житель Смоленска хладнокровно убил бывшую жену во время прогулки с собакой

16:29 2024-04-16
Житель Смоленска хладнокровно убил бывшую жену во время прогулки с собакой

Мужчина специально подкараулил экс-супругу, после чего убил её на людной улице средь белого дня.

Трагедия произошла ещё 9 мая прошлого года, однако широкую огласку получила лишь сейчас. Известно, что преступник намеренно выслеживал свою бывшую пассию, напав на неё в том момент, когда женщина выгуливала четвероного питомца.

Нападавший подошёл сзади и без объяснения причин принялся избивать экс-супругу. При этом злоумышленник орудовал не руками, а неким тяжёлым предметом.

В порыве ярости раздосадованный мужчина причинил возлюбленной тяжкие телесные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. После этого убийца попытался скрыться на машине, однако врезался в дерево на трассе "Смоленск-Красный", где и был задержан полицейскими.

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