В кино Юрий Никулин дебютировал только в 36 лет

У пиротехника по сюжету происходит неожиданный взрыв его фейерверка.

Именно с этого оглушительного фейерверка и началась оглушительная карьера Юрия Никулина в большом кино.

Никулин восхитительно снялся в целом списке драматических фильмов. "20 дней без войны", где исполнил роль фронтового журналиста.

"Они сражались за Родину", куда как фронтовик был взят без проб. "Ко мне, Мухтар", где блистательно сыграл лейтенанта милиции Глазычева.

Другие драматические роли Юрия Никулина: "Чучело", "Андрей Рублев", "Когда деревья были большими".

У Юрия Владимировича сложились непростые отношения с властью.

У Брежнева на приеме по случаю награждения орденом Ленина наш герой выдал: "Как клоун могу Вам пообещать, дорогой Леонид Ильич - мы Вас еще раз насмешим".

После чего дорога в Кремль актеру оказалась навсегда закрыта.

Ругался Никулин и с Горбачевым.

Однажды прямо с трибуны Всесоюзного съезда творческой интеллигенции, в присутствии Генсека, заявил, что из-за дефицита мяса его дрессированные тигры с медведями голодают - такого даже в войну не случалось!

Горбачев весьма разозлился. Но мяса цирку на Цветном бульваре распорядился выделить.

Интересно, что с Ельциным Юрий Никулин общий язык нашел. Стал большим другом Бориса Николаевича.

И поддержал его на президентских выборах 1996-го словами: Зюганов - это путь назад, а мы должны вперед идти, как бы сложно не было...