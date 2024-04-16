Самый необычный конкурс красоты: впервые в мире его проведут между ИИ- моделями

Заявки принимает онлайн-площадка Fanvue. За звание "Мисс ИИ" будут бороться женские образы, созданные посредством искусственного интеллекта.

Полученное победительницей звание будет являться цифровым аналогом титула Мисс мира.

Участницы, занявшие второе и третье место тоже не останутся без призов.

На конкурс принимаются фото и видео, полностью созданные с помощью нейросети. Создателю цифровой модели не должно быть меньше 18 лет.

Критериями оценок станут внешность модели, количество подписчиков и скорость их прироста.

Участницы должны будут уметь поддержать беседу, ответив на несколько вопросов. Авторов поощрят за максимально детализированную проработку визуального образа нейромодели.

В жюри входят Эндрю Блох - консультант по связям с общественностью, предприниматель, Салли-Энн Фосетт - эксперт по конкурсам красоты, а также ИИ-модели Эмили Пеллегрини и Айтана Лопес.

Событие пройдет в рамках проекта World AI Creator Awards, который присуждает различные премии создателям контента, использующим в своем творчестве искусственный интеллект.

Победители конкурса красоты будут объявлены в онлайн-режиме 10 мая.