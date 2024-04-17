История о том, как советских физиков поставил на место обычный алкаш

Случилось это в Крыму в 1960-е годы. Компания советских физиков приехала на Черное море, чтобы хорошо провести время. А какой же отдых без пары бутылочек вина.

Напиток этот в то время закрывали пластиковыми крышечками, и делали это основательно. Раскупорить такие бутылки без ножа - большая проблема, нож физики на пляж как раз не захватили.

Отдых был под угрозой срыва. Приятели как ни старались, не могли справиться с упрямыми бутылками. И тут кто-то заметил поблизости мужичка, который явно был спецом по алкогольным напиткам.

Ученые обратились к нему за помощью. Увидев перед собой интеллигентов, алкаш сначала очень удивился, но помочь все-таки согласился. Он попросил дать ему спички, зажег парочку и стал плавить пластиковую пробку. Проблема была решена.

Мужичок же укоризненно взглянул на ученых и, уходя, с презрением бросил им вслед: "Физику б...дь надо было учить в школе!".