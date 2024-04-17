Женщина, которую похоронили дважды: невероятная история Марджори МакКолл

09:40 2024-04-17
Женщина, которую похоронили дважды: невероятная история Марджори МакКолл

В Ирландии есть кладбище с необычной могильной плитой, на ней написано: «Жила однажды, похоронена дважды».

Вот как все это было. История произошла в далеком 1705 году. Главная героиня - женщина по имени Марджори МакКолл, умершая от лихорадки.

Люди боялись заразной болезни и постарались совершить похоронный обряд как можно скорее, чтобы инфекция не распространялась.

Несчастную уложили в гроб прямо с дорогим кольцом на пальце. Муж не смог снять украшение из-за появившегося отека. Об этом прознали воры, в то время уже была распространена практика разграбления могил.

Сразу после похорон, в тот же день, разбойники раскопали Марджори и стали пытаться снять кольцо с ее руки. Ничего не вышло, поэтому было решено забрать драгоценность вместе с пальцем.

Воры сделали первый разрез и увидели кровь. Внезапно женщина пришла в себя, оказывается, она была в коме и очнулась от болевого шока. Марджори поняла, что случилось, и стала кричать от ужаса.

Что стало с ворами, история умалчивает, а ожившая покойница выбралась из гроба и пошла домой.

Когда она постучала в дверь, муж взволнованно сказал детям: так могла стучать только ваша мать... Открыв дверь, он увидел Марджори в белом саване и с кровью на руке, к тому же дело происходило ночью...

Одним словом, у мужчины случился удар, он сразу упал замертво. Похоронили его прямо в том же гробу, который освободился после ожившей жены.

Марджори оказалась долгожительницей, она опять вышла замуж и у нее родилось еще двое детей.

После смерти женщину похоронили на том же кладбище и под тем же надгробием. Только на нем появилась такая надпись: "Жила однажды, похоронена дважды".

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