Чистые пруды в Москве не всегда были «чистыми» - раньше их называли «погаными»

Погаными эти пруды назывались еще в 17 веке.

На вопрос "Почему" - есть несколько версий ответов.

Первая: название пошло от слова paganus ("языческий"). То есть якобы на этом месте раньше язычники проводили свои обряды.

Вторая версия: в основе лежит легенда. Когда-то боярин Стефан Кучко, живший у прудов, не пожелал радушно принять Юрия Долгорукого, который прибыл с визитом в Москву. Уж почему так вышло - никто уже и не знает. В ответ князь в гневе дал приказ убить боярина, а тело выбросить в эти самые пруды.

Третья версия такая: все дело в мясниках. Рядом с прудами расположена улица Мясницкая, раньше очень давно на ней жили мясники. Отходы своих "мясных" дел они бросали в ближайший водоем.

Кто изменил название:

В эпоху Петра Первого эти места принадлежали Меньшикову, он убрал всех мясников и дал приказ привести пруды в порядок. Теперь никто не загрязнял водоем, за его чистотой тщательно следили.

Вот так Поганые пруды стали Чистыми. Название прочно закрепилось за этим местом, не только в народе, но и на карте.

С 19 века и по сей день здесь находится красивый Чистопрудный бульвар, где с удовольствием прогуливаются как самим москвичи, так и приезжие.