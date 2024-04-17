В Бразилии женщина пришла в банк с трупом и попыталась оформить на него кредит

15:49 2024-04-17
В Бразилии женщина пришла в банк с трупом и попыталась оформить на него кредит

Жительница Рио-де-Жанейро попыталась осуществить крайне бесхитростную аферу с оформлением кредита на мертвеца.

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В соцсетях завирусилась видеозапись, снятая сотрудниками одного из банков в Рио-де-Жанейро.

На видео показано, как в банк пришла женщина с инвалидной коляской, на которой сидел бледного вида мужчина.

Бразильянка утверждала, что мужчина на коляске является её дядей и хочет оформить кредит.

При этом девушка придерживала голову человека на коляске и просила его подписать бумаги, необходимые для оформления кредита. Тем не менее, бледный старик не подавал признаков жизни.

Работники банка вызвали полицию, после чего выяснилось, что мужчиной в коляске является 68-летний Пауло Роберто Брага.

Позднее медики установили, что он умер за несколько часов до того, как женщина привезла его в банк. Сама же женщина оказалась племянницей умершего, и сейчас она задержана полицейскими.

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