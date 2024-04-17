Политик ушёл в отставку после того, как его уличили в постыдных извращениях

15:57 2024-04-17
Политик ушёл в отставку после того, как его уличили в постыдных извращениях

28-летний чиновник стал жертвой "слива" личных данных, после чего оказался объектом травли.

Советник мэра испанского Ильескаса по делам молодёжи и семьи Даниэль Гомес дель Баррио подал заявление с прошением об отставке, которое было удовлетворено в тот же день.

Всё дело в том, что хакеры получили доступ к личным данным со смартфона Гомеса, после чего гигабайты личных видеозаписей политика утекли в соцсети.

На некоторых из видео запечатлён Даниэль Гомес дель Баррио, поедающий человеческие экскременты прямо с пола. Чиновник не выдержал волны травли и решил навсегда завершить свою политическую карьеру.

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