Политик ушёл в отставку после того, как его уличили в постыдных извращениях

Советник мэра испанского Ильескаса по делам молодёжи и семьи Даниэль Гомес дель Баррио подал заявление с прошением об отставке, которое было удовлетворено в тот же день.

Всё дело в том, что хакеры получили доступ к личным данным со смартфона Гомеса, после чего гигабайты личных видеозаписей политика утекли в соцсети.

На некоторых из видео запечатлён Даниэль Гомес дель Баррио, поедающий человеческие экскременты прямо с пола. Чиновник не выдержал волны травли и решил навсегда завершить свою политическую карьеру.