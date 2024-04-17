Полицейский заплатил за машину фальшивыми деньгами и был с позором уволен

16:20 2024-04-17
Полицейский заплатил за машину фальшивыми деньгами и был с позором уволен

Сотрудник МВД России по Белгородской области попытался обмануть продавца машины и поплатился.

Андрей Дворниченко работал в отделе по борьбе с коррупцией, однако всё равно решился на экономическое преступление.

Летом прошлого года силовик решил приобрести "Тойоту-Авенсис" за 600 тысяч рублей, предложив продавцу платить за машину частями.

Во время последней оплаты Дворниченко передал продавцу 100 тысяч рублей, 20 из которых оказались билетами банка приколов.

Ошарашенный продавец вычислил обман через несколько дней, после чего сразу же обратился в полицию.

Уже 27 марта 2024 года Андрей Дворниченко был уволен из МВД России за то, что опорочил честь правоохранителя.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество".

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