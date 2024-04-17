Мигрант избил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать поддельную справку

16:38 2024-04-17
Мигрант избил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать поддельную справку

В Подмосковье приезжий из ближнего зарубежья напал на беременную медработницу, после чего та сама стала пациенткой больницы.

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Известно, что выходец из Таджикистана пришёл в поликлинику, после чего зашёл в кабинет фельдшера без очереди.

Мужчина не знал русского языка, но кое-как смог рассказать медработнику о том, что ему нужно.

Оказалось, что таджик хочет получить справку, необходимую его ребёнку для детского сада.

При этом девушка-фельдшер не могла выдать соответствующий документ на законных основаниях.

Получив отказ, таджик принялся методично избивать фельдшера, которая к тому же была беременна.

После этого девушку госпитализировали с серьёзной гематомой на лице и болями в животе. В настоящий момент нападавшего ищут правоохранители.

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