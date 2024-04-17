Глупая игрушка «Поющая рыба» позволила своим создателям заработать $500 млн

16:58 2024-04-17
Глупая игрушка «Поющая рыба» позволила своим создателям заработать $500 млн

Billi Bass - cамая нелепая игрушка, которая при этом сумела стать культовой вещицей 2000-х и буквально озолотила создателей.

Придумал это чудо самый обычный сотрудник, работающий в ничем не примечательной компании по производству игрушек. Звали его Джо Пеллеттьери, и он увлекался рыбалкой. Однажды Джо в голову пришла одна мысль, которая показалась ему гениальной.

Инженер пошел в магазин, купил самую дешевую игрушечную рыбу из пластика и прикрепил к ней механизм из музыкальной открытки. С таким глупым "изобретением" он пришел к начальству и стал с воодушевлением объяснять всю крутизну своей задумки.

Видимо, Джо очень умел убеждать, и руководство рискнуло выпустить эту дурацкую поющую рыбу, правда, в более усовершенствованном виде. Так появился легендарный Billi Bass, который вопреки своей абсурдности сразу всем полюбился.

Успех новой игрушки был грандиозным. В течение первых трех лет было куплено 11 млн таких рыб, продавались они по 25 долларов за штуку. Общее количество проданных игрушек составило более 20 млн.

Человек, придумавший Billi Bass, заработал на этом 40 млн долларов роялти и спокойно ушел на пенсию.

Билли стал настоящим хитом массовой культуры 2000-х. Приобрести его захотели Элтон Джон, Стивен Спилберг, Поющий Билли появился даже в апартаментах Белого Дома при правлении Джорджа Буша младшего.

Игрушку снимали в кино, она появлялась в компьютерных играх - в общем была невероятна популярна. Весь секрет ее успеха заключался в том, что эта нелепая рыба просто помогала людям поднять настроение и заставляла их лишний раз улыбнуться.

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