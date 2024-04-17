Самая дорогая корова в мире: за белую красавицу отдали на аукционе $4,3 млн

Заводчики готовы платить за таких животных баснословные суммы. Для нелоров характерны белоснежный окрас, горб на спине и складчатая кожа. А еще у коров есть ряд ценных преимуществ.

Белая шерсть и большое количество потовых желез (их на 30% больше, чем у обычных коров) помогают животным легче переносить жару. Плотная кожа недоступна для посягательств насекомых.

Нелоров можно кормить низкокачественным кормом, что никак не отражается на их продуктивности. Коровы могут долго обходиться без воды и устойчивы к различным инфекциям.

Особое строение таза позволяет им легко переносить роды, что благоприятствует размножению. Потомство коровы могут давать более 10 лет подряд.

Вот почему фермеры устраивают отчаянную борьбу на аукционах за право обладания таким ценным экземпляром.