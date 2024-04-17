Шведы приняли закон, разрешающий несовершеннолетним менять пол без оперативных вмешательств

В поддержку Закона о гендерной идентичности выступили 234 депутата, 94 - высказались против. Законопроект делает процедуру смены пола более простой. Он коснется лиц, "ощущающих принадлежность не к тому полу, пребывающих в гендерной дисфории".

Гражданин, которому исполнилось 16 лет, будет иметь полное право "изменить пол, указанный в регистре народонаселения". Сделать это можно после проверки гендерной идентичности, осуществляемой в упрощенной форме.

Закон будет иметь юридическую силу с 1 июля 2025 года. Чтобы изменить пол, юноше или девушке нужно будет лишь взять заключение у врача, где он зафиксирует подтвержденное желание гражданина сменить пол. Кроме этого понадобится получить одобрение органов Социального управления.

Сейчас в Швеции люди, которые хотят изменить пол, должны быть совершеннолетними. Также им нужно пройти полное медицинское обследование и взять специальное разрешение в юридическом совете Социального управления.

Новый закон о смене пола ранее уже приняли в Германии. Согласно этому документу, граждане страны имеют право менять пол не чаще одного раза в год. Причем детям, достигшим 14 лет, не нужно для этого предоставлять письменное разрешение родителей.