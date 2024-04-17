Шведы приняли закон, разрешающий несовершеннолетним менять пол без оперативных вмешательств

21:57 2024-04-17
Шведы приняли закон, разрешающий несовершеннолетним менять пол без оперативных вмешательств

Согласно новому закону лица, не достигшие 18 лет, смогут по своему желанию изменить пол без проведения соответствующих хирургических операций.

В поддержку Закона о гендерной идентичности выступили 234 депутата, 94 - высказались против. Законопроект делает процедуру смены пола более простой. Он коснется лиц, "ощущающих принадлежность не к тому полу, пребывающих в гендерной дисфории".

Гражданин, которому исполнилось 16 лет, будет иметь полное право "изменить пол, указанный в регистре народонаселения". Сделать это можно после проверки гендерной идентичности, осуществляемой в упрощенной форме.

Закон будет иметь юридическую силу с 1 июля 2025 года. Чтобы изменить пол, юноше или девушке нужно будет лишь взять заключение у врача, где он зафиксирует подтвержденное желание гражданина сменить пол. Кроме этого понадобится получить одобрение органов Социального управления.

Сейчас в Швеции люди, которые хотят изменить пол, должны быть совершеннолетними. Также им нужно пройти полное медицинское обследование и взять специальное разрешение в юридическом совете Социального управления.

Новый закон о смене пола ранее уже приняли в Германии. Согласно этому документу, граждане страны имеют право менять пол не чаще одного раза в год. Причем детям, достигшим 14 лет, не нужно для этого предоставлять письменное разрешение родителей.

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