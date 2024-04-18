История о том, как домохозяйка смогла заработать $12 млн на тапочках

Украшения называются "джибитсы", и именно они принесли невероятную прибыль домохозяйке, ведь она их придумала.

Украшения могут сразу присутствовать на обуви или приобретаются отдельно, затем их можно самостоятельно крепить к тапочкам.

Итак, Шери Шмельцер стала автором бизнес-идеи, которая стала приносить большой доход.

В 2005 году женщине пришло в голову украсить тапочки детей. Муж, увидев эту милоту, решил создать интернет-магазин, где стал продавать украшения для кроксов.

За год было продано 6 млн джибитсов, заработки составили 2 млн долларов.

Прошло 4 месяца, компания Crocs обнаружила огромную популярность джибитсов. Руководство решило выкупить бизнес-идею у Шери. Ей заплатили 10 млн долларов.

В итоге домохозяйке удалось заработать на обычных тапочках 12 млн долларов.