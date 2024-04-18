Феминистка увидела в букве «В» из логотипа мужского магазина намек на женскую грудь

00:48 2024-04-18
Феминистка увидела в букве «В» из логотипа мужского магазина намек на женскую грудь

Активистка восприняла это как излишнюю сексуализацию женщин и потребовала выплатить ей компенсацию в 1 млн рублей за нанесенное оскорбление.

Анастасия Горлова борется за права женщин. Увидев однажды название бренда мужской одежды Bulanti в Казани, она возмутилась присутствием буквы "В". По ее мнению, эта буква явно "напоминает женскую грудь".

В нашей жизни так много сексуализации женщин, и тем более это противоречит законам Российской федерации. Такой логотип оскорбляет меня и всех женщин.

Оскорбленная дама стала требовать изменения логотипа и выплаты компенсации за моральный ущерб.

Однако владелец компании Булат Галиев не пожелал согласиться с такой обидчивой женщиной.

Он отметил, что бренд был создан в 2018 году и до сего дня никто не ассоциировал его логотип с женской грудью и "не намекал на ее размеры".

Галиев также дал даме совет: 

Неравнодушным людям хотим посоветовать больше развивать себя и свою личность.

В сети истории вызвала интерес публики, но пока никто не выразил поддержку воинствующей феминистке. Наоборот, люди просили ее заняться чем-то полезным, чем-то, что могло бы помочь этой даме отвлечься от размышлений о грудях.

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