Испанские тюрьмы, где женщины и мужчины отбывают срок вместе, показали хороший результат

Такая тюрьма, например, функционирует в Тьерра-де-Кальделасе, который относится к провинции Оренсе в северо-западной части страны. Учреждение открылось в 2021 году, тут заключенные женщины содержатся в одном блоке с мужчинами.
За это время в Испании появились еще 20 таких тюрем. Как правило, мужчин в них в разы больше, потому что по статистике преступления чаще совершают как раз они. Однако и преступники, и преступницы очень хорошо уживаются вместе.
В таких смешанных тюремных блоках в настоящий момент содержится более 200 женщин и около 900 мужчин.
Такие заведения пока составляют совсем незначительную часть от общего числа тюрем, всего в Испании насчитывается более 50 000 заключенных.
Педро Санчес, возглавляющий испанское правительство активно поддерживает переход к совместному содержанию в тюрьмах мужчин и женщин и призывает продолжать эксперимент и увеличивать число подобных заведений.
Он говорит, что смешанные блоки доказали свою эффективность.
Наблюдатель такого учреждения Ана Сарез объяснила цель создания подобных заведений. Люди, выйдя на свободу, должны будут жить в обществе, где есть и мужчины, и женщины. Они должны быть готовы к такому сосуществованию, это поможет бывшим преступникам быстрее социализироваться.
С 2021 года по 2024-й никаких неприятных инцидентов в смешанных тюрьмах не происходило, многие зэки просто мечтают попасть туда.
В совместных блоках женщин всегда очень мало, например, в одном из них срок отбывает всего одна дама вместе с 20 мужчинами. Время от времени они все дружно играют в футбол.
В другом тюремном блоке содержится 50 преступников, среди которых 20 - женщины.
Мужчины и женщины ведут общий быт: вместе готовят, обедают, занимаются спортом, гуляют, им доступно свободное общение на прогулке. Некоторые даже уединяются в укромных уголках, хотя такие вещи тут не приветствуются.
И все же взаимодействие заключенных допускается только на общих территориях, постоянно вместе они не находятся и живут по отдельности. Совместные камеры не предусмотрены.
Попасть в смешанную тюрьму не просто. Отбор идет с учетом разных факторов: срока заключения, тяжести преступления, личных данных.
Те, кто осужден за сексуальное насилие, туда не попадают, а также в совместный блок не допустят особо буйных, постоянно нарушающих порядок, устраивающих драки и поножовщины, нападающих на охранников.
Один из заключенных, 47-летний Фернандо, высказал свое мнение о пребывании в такой тюрьме после того, как его перевели туда из обычной.
Он отметил, что смешанный блок отлично подходит для неконфликтных людей. В обычной тюрьме всегда напряженная атмосфера, и постоянно есть угроза для жизни и здоровья.
В обычном тюремном блоке вам постоянно приходится отстаивать свою мужественность, а также уважение и всего один неправильный взгляд может привести к драке с использованием ножей. В смешанном блоке подобное не может произойти, люди здесь спокойнее и разумнее.
Женщин набирают сюда только по личному желанию.
Многие из них говорят, что мужчины часто проявляют к ним романтический интерес и любое, даже нейтральное общение воспринимают как повод для интимного сближения.
Однако вести себя заключенные стараются достойно, потому что находиться в смешанной тюрьме - это большая привилегия.
По крайней мере мужчины воспринимают это именно так. Лишиться такой возможности никто не хочет, поэтому обстановка в совместном блоке всегда спокойная и миролюбивая.
Конфликтов не бывает даже из-за женщин, которых катастрофически не хватает на всех.