Испанские тюрьмы, где женщины и мужчины отбывают срок вместе, показали хороший результат

Такая тюрьма, например, функционирует в Тьерра-де-Кальделасе, который относится к провинции Оренсе в северо-западной части страны. Учреждение открылось в 2021 году, тут заключенные женщины содержатся в одном блоке с мужчинами.

За это время в Испании появились еще 20 таких тюрем. Как правило, мужчин в них в разы больше, потому что по статистике преступления чаще совершают как раз они. Однако и преступники, и преступницы очень хорошо уживаются вместе.

В таких смешанных тюремных блоках в настоящий момент содержится более 200 женщин и около 900 мужчин.

Такие заведения пока составляют совсем незначительную часть от общего числа тюрем, всего в Испании насчитывается более 50 000 заключенных.

Педро Санчес, возглавляющий испанское правительство активно поддерживает переход к совместному содержанию в тюрьмах мужчин и женщин и призывает продолжать эксперимент и увеличивать число подобных заведений.

Он говорит, что смешанные блоки доказали свою эффективность.

Наблюдатель такого учреждения Ана Сарез объяснила цель создания подобных заведений. Люди, выйдя на свободу, должны будут жить в обществе, где есть и мужчины, и женщины. Они должны быть готовы к такому сосуществованию, это поможет бывшим преступникам быстрее социализироваться.

С 2021 года по 2024-й никаких неприятных инцидентов в смешанных тюрьмах не происходило, многие зэки просто мечтают попасть туда.

В совместных блоках женщин всегда очень мало, например, в одном из них срок отбывает всего одна дама вместе с 20 мужчинами. Время от времени они все дружно играют в футбол.

В другом тюремном блоке содержится 50 преступников, среди которых 20 - женщины.